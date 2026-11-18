Întrebat de ce premierul Luca Niculescu nu mai participă la reuniunea de joi și dacă această schimbare a fost solicitată de președintele Nicușor Dan, purtătorul de cuvânt al Guvernului a explicat că reprezentarea României la eveniment a fost stabilită în urma discuțiilor dintre cele două instituții.

„Au fost multe situații în care reprezentarea externă a României a fost realizată într-un mod echilibrat. După cum bine cunoașteți, nu doar din declarațiile publice, ci și din realitate, relația dintre Administrația Prezidențială și Guvernul României este nu doar una bazată pe respect, este și bazată pe complementaritate”, a declarat Dan Cărbunaru.

Cum a fost luată decizia privind participarea la reuniunea de la Berlin

Purtătorul de cuvânt al Guvernului a precizat că, deși inițial era prevăzută participarea premierului Luca Niculescu la reuniunea de la Berlin, ulterior s-a convenit ca România să fie reprezentată de președintele Nicușor Dan.

„S-a convenit ca reprezentarea României în acest moment să fie făcută la nivelul președintelui și de aceea domnul președinte va merge acolo”, a explicat Cărbunaru.

Întrebat când a fost luată această decizie, purtătorul de cuvânt a răspuns: „Nu cunosc aceste detalii”.

Acesta a precizat că hotărârea a fost luată în urma unui dialog și a unui schimb de opinii, fiind aleasă varianta considerată cea mai potrivită pentru reprezentarea României la reuniunea Coaliției de Voință.

„Este o decizie care s-a luat pe bază de dialog și pe schimb de opinii și pe alegerea celor mai bune opțiuni în raport cu nevoia de reprezentare a României la acest eveniment important de la Berlin”, a explicat Dan Cărbunaru.

Președintele Nicușor Dan va participa joi, 19 noiembrie, de la ora 15:00, ora României, la reuniunea Coaliției de Voință pentru Ucraina, care va avea loc la Cancelaria Federală din Berlin.