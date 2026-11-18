Potrivit anchetatorilor, peste 100 de persoane ar fi fost atrase în capcană printr-o metodă de tip phishing, iar gruparea ar fi avut aproximativ 30 de membri.

Cum funcționa metoda de fraudă folosită de suspecți

Potrivit unui comunicat al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), gruparea ar fi fost constituită și ar fi acționat în perioada septembrie 2024 – ianuarie 2025, urmărind obținerea unor beneficii financiare prin înșelarea utilizatorilor unei platforme de socializare.

Anchetatorii susțin că o parte dintre suspecți foloseau anunțuri de vânzare a unor bunuri și mesaje asociate acestora pentru a crea impresia unor oferte autentice.

Persoanele interesate erau direcționate către linkuri care conduceau la o pagină falsă de autentificare. Prin introducerea datelor de conectare, victimele le-ar fi oferit involuntar suspecților acces la propriile conturi.

Ulterior, accesul titularilor era restricționat, iar conturile erau utilizate pentru solicitarea unor sume de bani în numele persoanelor ale căror date fuseseră obținute fraudulos.

Banii obținuți ar fi fost transformați în criptomonede

Conform DIICOT, sumele solicitate prin intermediul conturilor compromise urmau să fie transferate în conturi bancare deschise pe numele altor membri ai grupării.

După încasarea banilor, suspecții ar fi cumpărat criptomonede prin intermediul unor platforme specializate de schimb.

Anchetatorii cercetează astfel un mecanism prin care accesul neautorizat la conturile de socializare era folosit pentru obținerea unor sume de bani, urmat de transferarea acestora prin sistemul bancar și convertirea în active digitale.

Cinci percheziții în Teleorman și peste 20 de mandate de aducere

Acțiunea de miercuri a fost desfășurată de procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Pitești, împreună cu polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Pitești.

Au fost puse în aplicare cinci mandate de percheziție domiciliară în județul Teleorman, precum și peste 20 de mandate de aducere emise pe numele unor suspecți cercetați în dosar.

Persoanele vizate sunt audiate la sediul DIICOT – Serviciul Teritorial Pitești.

La operațiune au participat și polițiști ai Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Teleorman, precum și jandarmi din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române și al unităților subordonate.

Cercetările sunt efectuate pentru constituirea unui grup infracțional organizat, înșelăciune și spălarea banilor.