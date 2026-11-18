Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a anunțat miercuri prognozele pentru următoarele trei zile. Cerul Bucureștiului va fi predominant înnorat, iar maximele vor atinge 15 grade Celsius.

Meteorologii spun că bucureștenii se pot aștepta la ploi, însă nu în cantități foarte mari. În primele 24 de ore ale intervalului, cantitățile de apă acumulate ar putea fi de 4-8 litri pe metru pătrat, însă aversele ar putea avea loc preponderent de miercuri spre joi seară.

Prognoza meteo pentru joi

Joi, pe cerul Bucureștiului vor fi nori trecători, pe alocuri soare, iar șansele de ploaie sunt mai ridicate decât în ziua precedentă. Meteorologii se așteaptă la cantități de 5-10 litri pe metru pătrat.

Vântul își va face și el simțită prezența. Acesta va sufla slab și moderat, cu intensificări pe durata nopții, când ar putea atinge viteze de 50-60 de kilometri la oră.

Termometrele vor înregistra maxime de 17 grade Celsius, iar temperaturile minime pot ajunge la 8-10 grade.

Cum va arăta vremea vineri

Vineri vântul va sufla ceva mai puternic, cu rafale de 50-60 de kilometri pe oră. Temperatura maximă se va ridica la 16 grade, iar cerul Capitalei va fi variabil.

De miercuri intră în vigoare o avertizare pentru intensificări ale vântului. Ea va fi valabilă până vineri, la ora 22:00, dacă autoritățile nu decid să o prelungească.