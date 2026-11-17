În intervalul 17 noiembrie, ora 10:00 – 18 noiembrie, ora 08:00, vremea va fi mai caldă decât în mod obișnuit pentru această dată.

Temperatura maximă va ajunge la aproximativ 15 grade Celsius, iar minima nocturnă se va situa între 6 și 8 grade.

Cerul va fi variabil în timpul zilei, dar înnorările se vor accentua noaptea. Spre dimineața zilei de miercuri vor exista condiții pentru ploi slabe.

Vântul va sufla moderat pe parcursul zilei, urmând să slăbească treptat.

Miercuri, 18 noiembrie: ploi și rafale de până la 45 km/h

Începând de miercuri dimineață, vremea va deveni predominant închisă în Capitală.

Potrivit ANM, cerul va fi mai mult noros și va ploua temporar, cantitățile de precipitații estimate fiind, în general, de 3 – 5 litri pe metru pătrat.

Temperaturile vor rămâne ridicate pentru mijlocul lunii noiembrie, cu o maximă de aproximativ 15 grade și minime între 8 și 9 grade.

Vântul va sufla moderat, dar în cursul nopții de miercuri spre joi sunt prognozate intensificări, cu viteze de 40 – 45 km/h.

Joi, 19 noiembrie: până la 18 grade, dar vântul se intensifică

Cea mai caldă zi a intervalului prognozat va fi joi, 19 noiembrie, când temperatura maximă va urca la aproximativ 18 grade Celsius.

Meteorologii precizează că aceste valori sunt mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă a anului.

Cerul va prezenta înnorări, iar în noaptea de joi spre vineri vor apărea din nou precipitații.

Cantitățile de apă estimate sunt de 5 – 10 litri pe metru pătrat.

În același timp, vântul va deveni mai puternic, cu rafale care vor atinge, în general, 50–55 km/h în cursul nopții.

Temperaturile minime se vor situa între 8 și 10 grade Celsius.

Informare meteorologică pentru București până vineri

Administrația Națională de Meteorologie precizează că, în intervalul 17 noiembrie, ora 10:00 – 20 noiembrie, ora 10:00, pentru municipiul București este în vigoare o informare meteorologică privind intensificările vântului.

Deși temperaturile vor fi neobișnuit de ridicate pentru a doua jumătate a lunii noiembrie, bucureștenii trebuie să se aștepte la episoade de ploaie și rafale mai puternice, în special pe timpul nopții.