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Vreme schimbătoare în București, în următoarele zile. Când revin ploile

Vremea va fi schimbătoare în București, în următoarele trei zile, cu precipitații temporare și temperaturi maxime care vor ajunge la 16 grade Celsius, potrivit prognozei speciale emise de ANM pentru Capitală pentru intervalul 16-18 noiembrie.
Vreme schimbătoare în București, în următoarele zile. Când revin ploile
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Diana Nunuț
16 nov. 2026, 10:23, Știrile zilei
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Potrivit prognozei speciale ANM, luni, 16 noiembrie, cerul va fi mai mult noros și temporar va ploua, atât în prima parte a zilei, cât și în cursul nopții. Vântul va sufla slab și moderat, iar temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 10 grade Celsius. Minima nocturnă va fi de 5-6 grade.

Marți, 17 noiembrie, temperaturile vor crește, iar valorile termice vor fi mai mari decât cele specifice perioadei. Cerul va fi variabil, cu înnorări în timpul nopții, iar vântul va sufla slab și moderat. Maxima zilei va ajunge în jurul valorii de 15 grade Celsius, în timp ce minima va fi cuprinsă între 5 și 8 grade.

Miercuri, 18 noiembrie, cerul va fi din nou mai mult noros, iar temporar va ploua slab. Cantitățile de apă estimate vor fi de 1-4 l/mp. Vântul va sufla moderat, iar temperatura maximă va ajunge la 15-16 grade Celsius.

ANM precizează că în acest interval, pentru municipiul București nu vor fi în vigoare atenționări sau avertizări meteo.

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