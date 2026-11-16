Prima pagină » Meteo » Vremea se schimbă în România. ANM a emis cod galben de vânt și anunță ploi însemnate cantitativ și ninsori la munte

Vremea se schimbă în România. ANM a emis cod galben de vânt și anunță ploi însemnate cantitativ și ninsori la munte

Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteorologică de intensificări ale vântului, ploi moderate cantitativ și ninsori la munte, valabilă în perioada 16-18 noiembrie.
Vremea se schimbă în România. ANM a emis cod galben de vânt și anunță ploi însemnate cantitativ și ninsori la munte
Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Andrei Rachieru
16 nov. 2026, 10:22, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Meteorologii au emis și două atenționări Cod galben de vânt, care vizează județul Caraș-Severin și zonele montane.

Potrivit ANM, informarea meteorologică este valabilă de luni, 16 noiembrie, ora 10:00, până miercuri, 18 noiembrie, ora 20:00.

În prima zi, vântul va avea intensificări local în sudul Banatului, Moldova, Dobrogea și la munte. Marți și miercuri, rafalele vor fi mai puternice în special în vestul și sud-estul țării, precum și în zonele montane.

Vitezele vântului vor ajunge, în general, la 40-50 km/h, iar la altitudini mari rafalele vor atinge 70-90 km/h.

De asemenea, vor fi ploi moderate cantitativ în sud-vestul, vestul și nord-vestul țării, precum și la munte. Cantitățile de apă vor ajunge local la 20-50 de litri pe metru pătrat.

La altitudini de peste 1.700 de metri, în Carpații Meridionali și în nordul Carpaților Orientali, vor predomina ninsorile luni și marți, iar stratul de zăpadă depus va ajunge în jurul a 5 centimetri.

Cod galben de vânt în Caraș-Severin și la munte

ANM a emis o atenționare Cod galben pentru județul Caraș-Severin, valabilă luni, 16 noiembrie, în intervalul 10:00-20:00.

Foto: ANM

În acest interval, vântul va avea intensificări locale și temporare, cu rafale de 50-70 km/h. La munte, viteza rafalelor va ajunge la 70-90 km/h.

O a doua atenționare Cod galben vizează zonele montane și va fi în vigoare de marți, 17 noiembrie, ora 06:00, până miercuri, 18 noiembrie, ora 10:00.

Foto: ANM

În aceste zone, vântul va sufla cu viteze de 70-90 km/h, iar la altitudini mari rafalele vor atinge 90-120 km/h.

Meteorologii recomandă prudență în zonele afectate, în special în timpul deplasărilor și al activităților desfășurate în apropierea masivelor montane.

Recomandarea video

„Dacă mai are roți, dacă mai are oglinzi, dacă are cheia în contact” / Cel mai stupid spor găsit la STB
G4Media
Svitolina a ignorat-o pe Andreeva pe podiumul de la Turneul Campioanelor, apoi a venit rândul rusoaicei la microfon! Cuvintele adresate
GSP.ro
Romanticii incurabili de dincolo de gratii. Plicuri pline cu droguri, sub formă de scrisori de dragoste, ajung în penitenciare. De multe ori, gardienii spulberă romantismul și descoperă adevărate rețele
Gandul
Motivul real pentru care Ian și Mira au fost dați afară de la Insula Iubirii. Adevărul e cu totul altul
Cancan
FOTO. Roberta, noua ispită din liga lui Cristi Chivu! Blonda arată spectaculos
Prosport
117,7 miliarde de euro în 20 ani de când România a devenit membru UE: unde au ajuns banii europeni ai României. Bilanț: trei euro primiți pentru fiecare euro dat
Libertatea
Zodia care va fi răsplătită de Univers tot anul 2027. Va realiza tot ce și-a propus: se anunță câștiguri importante
CSID
Mașina Zilei: Nu este SUV, dar are tot ce îi trebuie unei familii. Cât costă o Škoda Octavia Combi din 2021
Promotor