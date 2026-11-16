Vremea se schimbă în România. ANM a emis cod galben de vânt și anunță ploi însemnate cantitativ și ninsori la munte

Meteorologii au emis și două atenționări Cod galben de vânt, care vizează județul Caraș-Severin și zonele montane.

Potrivit ANM, informarea meteorologică este valabilă de luni, 16 noiembrie, ora 10:00, până miercuri, 18 noiembrie, ora 20:00.

În prima zi, vântul va avea intensificări local în sudul Banatului, Moldova, Dobrogea și la munte. Marți și miercuri, rafalele vor fi mai puternice în special în vestul și sud-estul țării, precum și în zonele montane.

Vitezele vântului vor ajunge, în general, la 40-50 km/h, iar la altitudini mari rafalele vor atinge 70-90 km/h.

De asemenea, vor fi ploi moderate cantitativ în sud-vestul, vestul și nord-vestul țării, precum și la munte. Cantitățile de apă vor ajunge local la 20-50 de litri pe metru pătrat.

La altitudini de peste 1.700 de metri, în Carpații Meridionali și în nordul Carpaților Orientali, vor predomina ninsorile luni și marți, iar stratul de zăpadă depus va ajunge în jurul a 5 centimetri.

Cod galben de vânt în Caraș-Severin și la munte

ANM a emis o atenționare Cod galben pentru județul Caraș-Severin, valabilă luni, 16 noiembrie, în intervalul 10:00-20:00.

În acest interval, vântul va avea intensificări locale și temporare, cu rafale de 50-70 km/h. La munte, viteza rafalelor va ajunge la 70-90 km/h.

O a doua atenționare Cod galben vizează zonele montane și va fi în vigoare de marți, 17 noiembrie, ora 06:00, până miercuri, 18 noiembrie, ora 10:00.

În aceste zone, vântul va sufla cu viteze de 70-90 km/h, iar la altitudini mari rafalele vor atinge 90-120 km/h.

Meteorologii recomandă prudență în zonele afectate, în special în timpul deplasărilor și al activităților desfășurate în apropierea masivelor montane.