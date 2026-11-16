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O nouă monedă de 50 de bani ajunge în portofelele românilor. Varianta din aur costă 31.900 de lei

Românii vor putea primi la cumpărături o nouă monedă de 50 de bani, dedicată sculptorului Constantin Brâncuși. Banca Națională a României (BNR) pune în circulație, începând de luni, 16 noiembrie, cinci milioane de astfel de monede. În paralel, instituția lansează trei variante pentru colecționari, dintre care cea mai scumpă, realizată din aur, costă 31.900 de lei.
O nouă monedă de 50 de bani ajunge în portofelele românilor. Varianta din aur costă 31.900 de lei
Victor Dan Stephanovici
16 nov. 2026, 09:50, Economic
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Noua emisiune a BNR marchează 150 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuși, unul dintre cei mai importanți sculptori ai secolului XX. Moneda de 50 de bani destinată circulației are aceleași dimensiuni și aceeași greutate ca piesele obișnuite: 23,75 milimetri în diametru și 6,1 grame. Poate fi folosită pentru plăți, iar monedele existente rămân în circulație.

Cum arată noile monede dedicate lui Constantin Brâncuși

Toate cele patru variante au un element comun: portretul sculptorului, însoțit de inscripția „CONSTANTIN BRANCUSI – 150 DE ANI DE LA NASTERE” și de anii 1876-1957. Pe cealaltă față apar o reprezentare a artistului și o interpretare grafică a surselor sale de inspirație tradiționale. Sunt înscrise, de asemenea, stema României, anul 2026 și valoarea nominală.

Moneda obișnuită de 50 de bani este realizată din alamă. Versiunea destinată colecționarilor se deosebește prin litera „N” înscrisă într-un cerc, alături de finisajul special. BNR a pregătit și monede cu valori nominale de 500 de lei, din aur, respectiv 10 lei, din argint.

BNR: noile monede dedicate lui Constantin Brâncuși. Sursa foto: X/BNR

Cât costă monedele pentru colecționari

Cea mai scumpă piesă este moneda din aur, cu o greutate de 31,103 grame și puritate de 999‰. Prețul de vânzare este de 31.900 de lei, iar tirajul se limitează la numai 200 de exemplare. Moneda din argint, cu aceeași greutate și puritate, costă 1.000 de lei și va fi disponibilă în 1.000 de exemplare.

Pentru cei care vor o variantă mai accesibilă, BNR oferă moneda de 50 de bani din alamă, în versiune pentru colecționari, la 9 lei. Tirajul acesteia este de 10.000 de bucăți. Prețurile includ TVA. Monedele din aur și argint sunt însoțite de certificate de autenticitate și broșuri de prezentare.

Cum ajung noile monede de 50 de bani în circulație

Cele cinci milioane de monede destinate plăților vor fi distribuite prin sucursalele regionale ale BNR din București, Cluj, Constanța, Dolj, Iași și Timiș. Acestea ajung în circulație prin plățile în numerar efectuate de banca centrală către instituțiile de credit și Trezoreria Statului, astfel că nu vor apărea simultan în toate zonele țării.

Tot prin sucursalele regionale ale BNR sunt lansate și monedele pentru colecționari, în limita tirajelor aprobate. Toate cele patru variante dedicate lui Constantin Brâncuși au putere circulatorie pe teritoriul României, însă piesele din metale prețioase sunt comercializate la prețurile numismatice anunțate de banca centrală.

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