Asociația BIO România cere Guvernului TVA de 5% pentru alimentele bio și tradiționale și o țintă pentru agricultura ecologică până în 2030

Cu ocazia conferinței „Poate fi agricultura regenerativă profitabilă?”, organizată la Buzău, asociația BIO România a prezentat Declarația de la Buzău, prin care cere Guvernului două măsuri prioritare.

Ce măsuri solicită Guvernului

Una dintre acestea este revenirea la cota de TVA de 5% pentru alimentele ecologice certificate și produsele alimentare tradiționale atestate.

Cea de-a doua cerere o reprezintă revizuirea țintei naționale pentru agricultura ecologică până în anul 2030.

Potrivit asociației, declarația susține valorificarea potențialului agricol și ecologic al României, dezvoltarea producției și procesării în țară și îmbunătățirea accesului consumatorilor la alimente ecologice și tradiționale românești.

În ceea ce privește TVA-ul de 5%, măsura urmărește creșterea accesibilității acestor produse pentru consumatori, inclusiv pentru copiii din școli și grădinițe, stimularea cererii și susținerea producătorilor care păstrează tradițiile alimentare și aplică practici agricole favorabile mediului.

Cât despre a doua solicitare, aceasta vizează revizuirea țintei minime de 6% pentru ponderea suprafeței agricole certificate ecologic în România până în anul 2030 și stabilirea unei ținte ambițioase, realiste și fundamentate pe potențialul de dezvoltare al sectorului.

Asociația BIO România propune constituirea unui grup de lucru organizat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, cu participarea organizațiilor reprezentative ale sectorului ecologic, fermierilor, procesatorilor, marilor retaileri, mediului de cercetare și a altor actori relevanți.

Obiectivul grupului de lucru

Grupul de lucru va avea ca obiectiv formularea unei propuneri privind noua țintă, însoțită de măsuri concrete de sprijin, resurse financiare, termene de implementare și indicatori de monitorizare.

Fundamentarea acesteia trebuie să urmărească atât extinderea suprafețelor ecologice și creșterea numărului de operatori certificați, cât și dezvoltarea capacităților de procesare a materiilor prime bio românești, astfel încât o parte mai mare din valoarea adăugată să rămână în România.

Conform asociației, atingerea acestor obiective presupune informarea constantă a consumatorilor, pe baze științifice, despre caracteristicile alimentelor ecologice, rolul alimentației în sănătatea umană și contribuția agriculturii ecologice la protejarea mediului.

De asemenea, dezvoltarea unei piețe interne solide pentru alimentele bio românești este esențială pentru asigurarea unor perspective stabile producătorilor și procesatorilor și pentru viabilitatea pe termen lung a sectorului ecologic.