Siegfried Mureșan: 45 de miliarde de euro pentru agricultura și satele românești, de la aderarea la UE

Europarlamentarul Siegfried Mureșan susțune, luni, într-o postare pe Facebook, că fondurile europene au contribuit la modernizarea fermelor, la creșterea producției agricole, la dezvoltarea infrastructurii rurale și la crearea de noi locuri de muncă.

Potrivit acestuia, agricultura românească a trecut printr-o transformare majoră, de la exploatațiile în care se foloseau încă pluguri trase de cai și căruțe, la ferme dotate cu tractoare și utilaje agricole moderne, unele în valoare de sute de mii de euro.

Investițiile europene au contribuit și la dezvoltarea comunităților rurale, prin realizarea rețelelor de apă și canalizare, asfaltarea drumurilor și sprijinirea unor afaceri locale. Totodată, peste 100.000 de locuri de muncă au fost create în mediul rural.

Un alt rezultat evidențiat de europarlamentar este sprijinirea tinerilor fermieri. Aproape 30.000 de tineri au beneficiat de fonduri europene pentru a începe sau pentru a-și dezvolta propriile afaceri în agricultură.

Fonduri suplimentare pentru fermieri și tinerii agricultori

Siegfried Mureșan afirmă că Partidul Național Liberal și Grupul PPE din Parlamentul European au susținut menținerea și suplimentarea fondurilor destinate agriculturii.

Printre măsurile pe care le-a evidențiat se numără obținerea unor fonduri suplimentare pentru fermierii afectați de pesta porcină, dar și alocarea a încă 20 de milioane de euro pentru tinerii fermieri, în cadrul negocierilor pentru bugetul Uniunii Europene din 2024, în care europarlamentarul a avut rolul de negociator-șef.

Ce bani ar putea primi zonele rurale în perioada 2028-2034

În ceea ce privește viitorul buget european, Siegfried Mureșan susține că a obținut din partea Comisiei Europene un angajament pentru aproximativ 48,7 miliarde de euro destinate zonelor rurale, în afara fondurilor rezervate agriculturii și pescuitului.

De asemenea, potrivit acestuia, Comisia Europeană a acceptat posibilitatea mobilizării anticipate, începând din 2028, a altor aproximativ 45 de miliarde de euro pentru fermieri și comunitățile rurale.

Europarlamentarul atrage atenția că următorul pas este ca guvernele statelor membre să susțină aceste alocări în Consiliul Uniunii Europene, în cadrul negocierilor pentru viitorul buget european.

În mesajul său, Siegfried Mureșan subliniază importanța Politicii Agricole Comune, pe care o descrie drept una dintre cele mai importante politici europene, cu rol în asigurarea securității alimentare și a unor venituri mai stabile pentru fermieri.

România se numără printre beneficiarii importanți ai acestei politici, iar menținerea finanțărilor pentru agricultură și dezvoltare rurală rămâne o miză importantă pentru următorul deceniu.