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Europarlamentar AUR, la Forum Europa: Agricultura nu mai este o prioritate

Viitorul Agriculturii în Europa a fost dezbătut la Palatul Parlamentului, în cadrul Forum Europa. Decidenții din Polonia și România s-au întâlnit pentru a discuta despre nevoile fermierilor.
Europarlamentar AUR, la Forum Europa: Agricultura nu mai este o prioritate
Coralia FrigeaOana Zvobodă
15 nov. 2026, 13:59, Știrile zilei
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În cadrul dezbaterii Mișcarea poloneză Solidarność – Prezentarea mișcării Solidaritatea din Polonia și a rolului său în căderea Cortinei de Fier, din cadrul Forum Europa, s-a discutat despre viitorul agriculturii atât în România, cât și în țări europene precum Polonia, Ungaria sau Bulgaria.

Europarlamentarul AUR Georgiana Teodorescu a vorbit în deschiderea conferinței despre dificultățile pe care fermierii le întâmpină în domeniul agricol.

„În agricultura noastră, mâine am putea deveni captivi și dependenți doar de importul de alimente din alte țări ale lumii. Sunt membru al Parlamentului European, membru al Comisiei pentru Agricultură și nu aduc vești bune de la Bruxelles. Îmi pare rău să spun, dar nu aduc niciodată vești bune de la Bruxelles”, a declarat Georgiana Teodorescu.

„Comisia a precizat că agricultura nu mai este o prioritate”

Reprezentanții Comisiei Europene stabilesc în prezent bugetul multianual pentru următorii ani în toate domeniile, inclusiv cel al Agriculturii. Europarlamentarul AUR a criticat alocările tot mai puține de fonduri pentru programele care susțin fermierii.

„Știrile recente sunt că, în acest moment, negocierile la nivelul Parlamentului European privind viitoarea reformă a PAC (n.r.- Politicii Agricole Comune) sunt blocate. Principalul motiv este că, deși a existat o declarație politică a doamnei Ursula von der Leyen privind reconstrucția celui de-al doilea pilon al PAC, banii pentru dezvoltarea rurală, care au fost eliminați în forma actuală a propunerii legislative a Comisiei. Nu există încă nicio indicație clară, nici cu privire la procentul așa-numitului nou pilon doi, nici cu privire la proveniența acestor bani. Prin urmare, negocierile sunt blocate până când banii vor fi asigurați în congresul legislativ NRPP (n.r.- Planul Național și Regional de Parteneriat)”, a mai explicat europarlamentarul.

Sursa foto: MEDIAFAX

În conferință, România a fost dată ca exemplu în ceea ce privește fondurile diminuate pentru fermieri.

„Dacă am aplica aceleași formule de calcul pentru viitorul buget multianual, anunțat deja de Comisia Europeană pentru întreaga Uniune Europeană pentru intervalul 2028-2038, România ar trebui să primească 77,6 miliarde de euro. Cu toate acestea, datele actuale indică o alocare națională de doar 60 de miliarde de euro pentru România în cadrul viitorului buget multianual. Practic, avem un deficit de 70 de miliarde de euro încă de la început”, a concluzionat Teodorescu.

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) organizează, în perioada 13-15 noiembrie, la Palatul Parlamentului din București, Forum Europa – „Viziune, Identitate, Educație”, o reuniune internațională dedicată apărării suveranității naționale, identității europene și dreptului popoarelor de a-și decide singure viitorul.

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