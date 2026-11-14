Critici la adresa Bruxelles-ului, la Forum Europa. „UE încearcă să creeze un stat unic” și „Avem dreptul de a lupta pentru cultura noastră”

Conferința s-a desfășurat în cadrul Forum Europa, eveniment organizat de AUR. Printre participanți s-au numărat președintele partidului, George Simion, prim-vicepreședintele Dan Dungaciu, dar și politicieni din alte state europene și reprezentanți ai mediului academic.

Ryszard Czarnecki: Uniunea Europeană încearcă să creeze un stat unic

Politicianul polonez Ryszard Czarnecki, membru al partidului Lege și Justiție și fost vicepreședinte al Parlamentului European, a avertizat asupra direcției în care se îndreaptă Uniunea Europeană, acuzând instituțiile europene că urmăresc transformarea blocului comunitar într-o entitate centralizată, în detrimentul statelor naționale.

„Uniunea Europeană încearcă, prin mijloace tehnice, să creeze ceea ce este, în esență, un stat unic al UE, în timp ce statele-națiune urmează să devină simple fragmente în lumea marilor puteri. Lupta dintre Bruxelles și statele-națiune face parte dintr-un război mult mai îndelungat, purtat între globaliști, internaționaliști și noi. Aceasta este adevărata, reala diviziune pe scena continentală. În fiecare țară, pe fiecare continent, ​​oricât de controversat ar putea părea, poate, la prima vedere, această diviziune este mai importantă decât diviziunea națională dintre dreapta și stânga”, a precizat Czarnecki în discursul său.

Anne Cecilie Kristensen critică instituțiile europene

În cadrul conferinței a luat cuvântul și Anne Cecilie Kristensen, lidera partidului Norgesdemokratene din Norvegia, care a criticat modul în care instituțiile europene se raportează la cetățeni, dar și curentul progresist, afirmând că „acuzațiile lor la adresa noastră sunt o oglindă”.

„Ei nu caută bărbați și femei libere, ci caută materiale. Ceva ce poate fi gestionat și uniformizat. Nu au niciun interes față de ceea ce generează schimbarea. Ordinea lor se bazează pe o singură premisă: aceea că popoarele europene nu mai sunt capabile să-și determine propriul viitor. Ei vor decide legile voastre, granițele voastre și discursul vostru”, a spus Kristensen.

Lidera Democraților Norvegieni a lansat critici și la adresa liderilor progresiști, acuzându-i că aplică un dublu standard în discursul public.

„În procesul de integrare, ei au produs dezintegrare. Ne numesc autoritari, ne acuză de ură. Acuzațiile lor la adresa noastră sunt o oglindă”, a spus politiciana.

De asemenea, Kristensen a mai lansat un mesaj de afirmare a suveranității naționale.

„Ești dresat să aștepți, să ceri, să rămâi în siguranță și mic. Statul care deschide porțile este același stat care îți spune că te va proteja. Nu le mai cere încredere, nu le mai cere acces și nu le mai cere permisiune. Avem nevoie doar de voința de a fi suverani și aceasta este soluția”, a conchis pliticiana din Norvegia.

Vasile Neacșa: Avem dreptul de a lupta pentru cultura noastră

La rândul său, profesorul Vasile Neacșa a avertizat că modul de viață din Europa este pus sub o presiune și a criticat modul în care sunt etichetați oamenii care se opun politicilor europene.

„Miliarde de oameni au conștientizat acest proces de alienare culturală promovat de Bruxelles și au început să se organizeze în consecință. O parte a elitei conducătoare de la Bruxelles a urmărit să anihileze imediat astfel de mișcări, catalogându-le drept extremiste, populiste sau naționaliste. Așadar, dacă îți aperi moștenirea și valorile consacrate de-a lungul timpului, devii extremist, populist sau naționalist”, a spus profesorul.

„Conservarea culturală reprezintă proiectul de a ne reda oportunitatea, legitimitatea și transmiterea intergenerațională a patrimoniului cultural, a cărui existență însăși este amenințată de elite antinaționale și nemiloase. Suntem aici, în Europa, și avem dreptul de a lupta pentru cultura noastră”, a mai spus profesorul Vasile Neacșa.

Evenimentul Forum Europa „Viziune, Identitate, Educație”, organizat de AUR la Palatul Parlamentului, se desfășoară de vineri până duminică. Potrivit organizatorilor, la eveniment participă peste 200 de invitați străini, printre care lideri politici, parlamentari, europarlamentari, diplomați, oameni de afaceri și reprezentanți ai societății civile, care iau parte la mai multe discuții privind viitorul Europei.