Dan Dungaciu, la Forum Europa: Anul 2027 este crucial. Consiliul European s-ar putea schimba radical

Dan Dungaciu a afirmat că anii 2027 și 2028 vor schimba radical peisajul politic din Uniunea Europeană, evidențiind ciclurile electorale care se vor avea loc în mai multe state ale blocului comunitar.

„Este o chestiune filosofică, o chestiune politică, o chestiune geopolitică. Cine decide, în cele din urmă? Cine este suveranul în Europa? Bruxellesul sau statele naționale? Așadar, aceasta este o întrebare foarte importantă. Anul 2027 ar putea fi un an în care Europa, Uniunea Europeană, se va schimba radical”, a spus Dan Dungaciu în deschiderea conferinței „Europa la răscruce. Cine decide: Bruxelles-ul sau națiunile?”, din cadrul evenimentului Forum Europa, organizat de AUR la Parlamentul României.

Oficialul partidului a mai declarat că direcția Uniunii Europene ar putea să fie schimbată radical de rezultatele alegerilor care vor avea loc pe întreg teritoriul Uniunii Europene.

„În 2027, cu un președinte naționalist, suveranist în Franța și un prim-ministru suveranist în Polonia, Consiliul European va fi complet diferit în ceea ce privește acțiunea politică sau geopolitică. Deoarece anul 2027 va fi un an crucial. Așadar, în esență, totul este acum politic. Totul ține de cine reprezintă state precum România în Consiliul European”, a sublinia Dungaciu.

Prim-vicepreședintele AUR a mai precizat că o eventuale schimbare politică radicală în urma ciclurilor electorale va genera tensiuni cu instituțiile Uniunii Europene.

„Suveraniștii vor încerca să ajungă la putere la Bruxelles. Ceilalți vor încerca să-i țină la distanță”, a mai evidențiat Dungaciu.

Liderul AUR a discutat și despre dimensiunea geopolitică a războiului din Ucraina, afirmând că conflictul este perceput diferit la Bruxelles față de Moscova și evidențiind că instituțiile europene au încercat să controleze narativa privind acest război în vederea înăspririi controlului asupra statelor națiune.

„Războiul din Ucraina, un eveniment dramatic, desigur, este perceput la Bruxelles, după câte se pare, ca un fel de război existențial de independență. Independență față de Rusia, dar și față de SUA. Așadar, pentru mulți de la Bruxelles, acest război reprezintă o oportunitate de a schimba radical modul în care funcționează Uniunea Europeană. Războiul din Ucraina constituie un prilej excelent pentru a federaliza Europa, pentru a institui, în sfârșit, o guvernare centralizată la Bruxelles, practic, pentru a prelua controlul asupra Europei”, a avertizat Dungaciu.

Evenimentul Forum Europa „Viziune, Identitate, Educație”, organizat de AUR la Palatul Parlamentului, are loc de vineri până duminică, unde sunt prezenți peste 200 de invitați străini. Lideri politici, parlamentari, europarlamentari, diplomați, oameni de afaceri și reprezentanți ai societății civile, care vor participa la mai multe discuții privind viitorul Europei.