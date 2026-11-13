Dan Dungaciu, la Forumul Europa: O Europă federală impusă riscă să repete greșelile unor foste imperii

Prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, a declarat vineri seara, la Forumul Europa „Viziune, Identitate, Educație”, că manifestul pentru o Europă a națiunilor suverane reprezintă atât un proiect politic, dar și o reacție la viziunea federalistă promovată de o parte a liderilor europeni.

Într-un interviu acordat reporterului MEDIAFAX, el a criticat faptul că perspectiva unei Europe federale este prezentată uneori drept singura direcție posibilă pentru UE.

„Europa federală, Europa despre care doamna von der Leyen spunea că singura suveranitate admisibilă este cea europeană, este o viziune despre Europa. Nu e toată Europa și nu este întregul mod de a privi Europa și nu trebuie să fie vândută cetățenilor europeni, inclusiv celor români, ca fiind o direcție clară, o lege a istoriei sau ceva spre care trebuie să mergem necurmat”, a afirmat Dungaciu.

În inteviul pentru MEDIAFAX, el a invocat date din Eurobarometrul european, potrivit cărora majoritatea cetățenilor Uniunii Europene continuă să se identifice în primul rând cu apartenența națională.

Cifrele prezentate de Dungaciu din Eurobarometru sunt următoarele: 3% dintre europeni se identifică drept exclusiv europeni, 7% se consideră europeni și naționali, 29% se identifică exclusiv cu națiunea lor, iar 51% se consideră în primul rând naționali și, în același timp, europeni.

„Altminteri spus, 91% dintre cetățenii europeni se consideră numai național și național și european. Și de ce simt (ei – n.r.) asta? Pentru că atunci când vine criza, te refugiezi spre ceea ce simți tu că ți-e mai apropiat. Cum spunea un scriitor mare, ne bucurăm în același fel, dar plângem pe cont propriu. Putem râde împreună, dar când plângem, plângem fiecare”, a explicat Dungaciu.

„Energia și forța Europei, dacă vrei să o identifici cumva, este națională. Nu este nici în birocratul de la Bruxelles, nici în forța birocrației de la Bruxelles, nici în forța legislației sau tradițiilor de la Bruxelles. Nu, energia este în națiuni. Dacă vrei să o suprimi, te prăbușești”, a adăugat liderul AUR.

Dan Dungaciu: O Europă federală impusă riscă să repete greșelile unor foste imperii

El este de părere că o Uniune Europeană puternică trebuie să se bazeze pe negocieri între statele membre. În caz contrar, el a atras atenția că o eventuală forțare a integrării europene, fără luarea în considerare a identităților naționale, poate conduce la tensiuni și chiar la destrămarea proiectului european.

„Suveranitatea nu este dictată printr-o dictată trecută la Bruxelles, ci negociată cu statele naționale, atunci poți să ai o Europă puternică. Dacă nu, nu poți să faci asta (…) pentru că orice forțare ne duce cu gândul la Imperiul Habsburgic, URSS sau Iugoslavia. (…) Imperiul Habsburgic s-a prăbușit pentru că nu a avut răspuns la problemele naționalităților. URSS-ul s-a prăbușit pentru că, în glasnost și perestroika, nu și-a dat seama că popoarele vor cere suveranitatea și independența. Iugoslavia s-a prăbușit pe aliniamente naționale”, a declarat acesta.

„Uniunea Europeană, dacă forțează aceste lucruri, riscă să devină (…) URSS-ul sau Imperiul Habsburgic și de asta noi spunem că toate lucrurile acestea trebuie discutate cu calm și mai ales nu poți să excluzi cetățeanul din orice proiect politic vrei”, a explicat Dungaciu.

„Oamenii nu vor o federație, oamenii nu vor un guvern centralizat”

În interviul acordat MEDIAFAX, Dan Dungaciu a criticat și lipsa unei consultări directe a cetățenilor europeni cu privire la posibilitatea transformării Uniunii Europene într-o federație.

„A întrebat cineva oamenii dacă vor să fie guvernați de un guvern unic, centralizat la Bruxelles? A întrebat pe cineva oamenii dacă vor să fie federaliști? Nimeni nu întreabă în eurobarometre dacă oamenii vor federații. De ce nu-i întreabă asta? Pentru că ei știu foarte bine că dacă îi întreabă asta pe europeni, ei o să spună Nu ”, a subliniat Dungaciu.

Dungaciu a invocat și ideea comunismului din statele din Europa de Est, argumentând că memoria totalitarismului face ca societățile din această regiune să fie mai reticente față de proiectele politice impuse de sus în jos.

„Noi încă mai avem în estul Europei ideea comunismului, a opresiunii, a totalitarismului, a nu a fi întrebat despre ce se întâmplă. Și de asta suntem mai reticenți la asta. Și vom fi în continuare reticenți și iritați, pentru că vorba aceea suntem europeni, deci avem drepturi. (…) Asta se referă și la dorința ta de a fi luat în serios, mai ales când se discută un asemenea proiect major cum este Europa federală și Europa centralizată. Despre asta e vorba în această conferință, de asta am adus sute de oameni din străinătate, de asta încercăm să propunem o conversație alternativă la ideea unora care cred că singura poziționare corectă despre Europa este federația”, a explicat prim-vicepreședintele AUR, în interviul pentru MEDIAFAX.

În plus, Dan Dungaciu a subliniat că dezbaterea despre viitorul Uniunii Europene trebuie să includă și vocile celor care susțin păstrarea suveranității naționale, nu doar perspectiva federalistă.

„Nu există un mai anti-europenism mai mare decât a te comporta antidemocratic și a încerca să impui Europa federală, guvern centralizat, de sus în jos, mai cu seamănă în estul Europei, care are memoria unor asemenea comportamente antidemocratice, antiumane”, a conchis Dungaciu.