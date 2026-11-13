Cum se pot îmbina sistemul educațional din România și Inteligența Artificială. Nicușor Dan prezintă concluziile discuțiilor cu europenii

Nicușor Dan și-a prezentat vineri, într-o conferință de presă susținută la finalul summit-ului de la Dublin, viziunea pe care o are privind schimbările din sistemul educațional, odată cu evoluția Inteligenței Artificiale.

„Cum putem să facem ca educația să nu fie afectată de acest fenomen, cum există tentația să o facem, pentru că elementul esențial în educație este capacitatea umană de a genera un proces cognitiv cu etape, cu conexiuni și cu un rezultat final”, a explicat șeful statului.

Riscurile utilizării IA în educație

Nicușor Dan, primul președinte al României olimpic la matematică, avertizează în legătură cu riscurile folosirii Inteligenței Artificiale în sistemul de învățământ din România.

„Dacă cumva uităm de acest proces și suntem tentați să mergem direct la rezultatul final pe care inteligența artificială ni-l dă cu nivelul la care a ajuns azi, riscul pentru nivelul de educație poate să fie foarte mare”, a mai declarat șeful statului.

Nicușor Dan: Trebuie să există o responsabilitate

Summit-ul Comunității Politice Europene de la Dublin s-a axat pe provocările apărute în statele membre, după ce Inteligența Artificială a luat cu asalt mai multe domenii de importanță economică.

„Dacă într-un lanț de decizie în care sunt mai mulți operatorii AI, de inteligență artificială, și pentru care nu există pentru fiecare dintre ele un control uman, dacă se întâmplă la sfârșitul acestui proces un accident, trebuie să există o responsabilitate.

Și aici discuția este foarte complicată. Cum să reglementeze astfel încât să ai siguranță, pe de altă parte, să nu întârzi o competiție economică care se anunță foarte intensă”, a concluzionat președintele României.

Șeful statului susține că discuțiile de la acest summit au fost doar începutul, iar în luna februarie, la următoarea întâlnire cu europenii, tema Inteligenței Artificiale va fi aprofundată.