Nicușor Dan s-a întâlnit cu premierul ungar Peter Magyar la Dublin, la cererea Budapestei

Președintele Nicușor Dan s-a întâlnit vineri, la Dublin, în marja Consiliului European, cu premierul ungar Peter Magyar.

Întâlnirea dintre cei doi a avut loc la cererea Budapestei, iar discuțiile au durat mai mult decât prevedea programul. Anunțul a fost făcut de consilierul prezidențial Valentin Naumescu într-o postare pe Facebook.

„Am început a doua zi europeană la Dublin cu o întâlnire bilaterală importantă a Președintelui României cu premierul Ungariei, la cererea părții maghiare. Discuțiile, foarte substanțiale și aplicate, au durat de două ori mai mult decât era prevăzut și au reprezentat o bună ocazie de reîmprospatare a relațiilor bilaterale româno-ungare, sub conducerea a doi lideri care au obținut victorii împotriva populismului antieuropean. În acest moment, este în desfășurare reuniunea informală a Consiliului European, pe tema inteligenței artificiale”, a transmis Valentin Naumescu în mesajul publicat pe Facebook.

De ce este Nicușor Dan la Dublin

Președintele Nicușor Dan participă vineri, în Irlanda, la prima reuniune informală a Consiliului European dedicată exclusiv inteligenței artificiale, unde va pleda pentru accelerarea dezvoltării AI în Uniunea Europeană, reducerea dependențelor tehnologice și cooperarea internațională pentru combaterea atacurilor cibernetice.

„Nicușor Dan va puncta urgența ca Uniunea Europeană să-și accelereze eforturile în cursa globală pentru dezvoltarea AI, evitând noi dependențe critice și orientându-se spre parteneriate cu SUA, Canada și Japonia”, se arată într-un comunicat al Administrației Prezidențiale.