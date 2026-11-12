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Nicușor Dan, discuții cu cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, la Dublin. Ce teme au abordat cei doi lideri

Președintele Nicușor Dan și cancelarul german Friedrich Merz au discutat, la Dublin, despre bugetul UE, Republica Moldova și apărare, în cadrul reuniunii Comunității Politice Europene.
Nicușor Dan, discuții cu cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, la Dublin. Ce teme au abordat cei doi lideri
Maria Nițu
12 nov. 2026, 17:34, Politic
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UPDATE 17:50. Nicușor Dan, mesaj pe pagina de Facebook în urma discuției cu Merz

Președintele Nicușor Dan a confirmat pe pagina de Facebook că a discutat cu cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, despre cooperarea dintre România și Germania, în cadrul unei întâlniri care a avut loc la Dublin, în marja Summitului Comunității Politice Europene.

„M-am bucurat să mă întâlnesc, în marja Summitului Comunității Politice Europene de la Dublin, cu cancelarul federal al Germaniei, Friedrich Merz”, a scris președintele.

Cei doi lideri au abordat teme de interes comun, printre care viitorul buget al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2035 și progresele Republicii Moldova în procesul de aderare la UE.

Discuțiile au vizat și consolidarea securității europene, dezvoltarea industriilor de apărare și creșterea capacităților militare ale celor două țări.

„Aceste obiective sunt esențiale pentru asigurarea unei descurajări credibile pe Flancul Estic al NATO, în contextul intensificării incursiunilor dronelor și al amenințărilor hibride cu care se confruntă Europa”, a transmis Nicușor Dan.

Știrea inițială

Președintele Nicușor Dan a avut joi o întâlnire bilaterală cu cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, în cadrul celei de-a noua reuniuni a Comunității Politice Europene (CPE), organizată la Dublin, în Irlanda.

Întrevederea dintre cei doi lideri a durat aproximativ 40 de minute. Printre subiectele discutate s-au numărat bugetul multianual al Uniunii Europene, situația Republicii Moldova și apărarea, potrivit surselor MEDIAFAX.

Șeful statului participă joi la cea de-a noua reuniune a Comunității Politice Europene. Summitul, organizat sub tema „Europa: Puternică, sigură, conectată”, reunește lideri din întreaga Europă pentru discuții despre principalele situații cu care se confruntă continentul.

Potrivit Administrației Prezidențiale, discuțiile se concentrează pe securitate, competitivitate și reziliență. Vineri, șeful statului va participa, de la ora 12.00, la reuniunea informală a Consiliului European.

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