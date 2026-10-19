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Irlanda a expulzat 24 de români condamnați pentru infracțiuni grave. Cât a costat operațiunea

Irlanda a expulzat duminică 24 de cetățeni români, care au fost transportați la București cu un avion închiriat de autoritățile irlandeze, prin intermediul Biroului Național pentru Imigrație al Poliției Irlandeze (GNIB).
Irlanda a expulzat 24 de români condamnați pentru infracțiuni grave. Cât a costat operațiunea
Sursa foto: Hepta
Iulian Moşneagu
19 oct. 2026, 08:44, Social
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Cei 24 de bărbați, cu vârste cuprinse între 24 și 57 de ani, au primit interdicții de a reveni în Irlanda pentru perioade de până la 10 ani, scrie The Irish Times.

Aceștia au fost expulzați după ce au fost condamnați pentru infracțiuni precum furturi prin efracție, violență domestică, agresiuni sexuale, trafic de droguri și fapte legate de criminalitatea organizată.

Potrivit legislației Uniunii Europene privind libera circulație, cetățenii europeni pot fi expulzați dintr-un alt stat membru dacă autoritățile consideră că aceștia reprezintă o amenințare gravă la adresa siguranței publice, a bunăstării populației sau a ordinii publice.

Avionul a decolat de pe aeroportul din Dublin la ora locală 16:25 și a aterizat la București la ora 22:00, ora României.

18 dintre cei 24 de români au fost preluați direct din închisori

La momentul expulzării, 18 dintre cei 24 de români se aflau în închisorile irlandeze și au fost preluați de autoritățile pentru imigrație din custodia administrației penitenciare.

Ceilalți șase au fost arestați în diferite zone ale Irlandei și reținuți până la expulzarea de duminică.

La bordul avionului s-au aflat și polițiști irlandezi, personal medical, interpreți și un observator pentru respectarea drepturilor omului.

Colm Brophy, secretar de stat în Ministerul Justiției din Irlanda, a declarat că toate persoanele care locuiesc în țară trebuie să respecte legea.

„Este esențial ca toate persoanele care locuiesc în Irlanda să respecte legile țării. Este important să recunoaștem că majoritatea cetățenilor români care locuiesc în Irlanda respectă legile noastre și contribuie pozitiv la societatea irlandeză”, a declarat oficialul.

Acesta a precizat că, în cursul acestui an, autoritățile irlandeze au organizat alte șase zboruri speciale, prin care au fost expulzate 221 de persoane.

„Operațiunea de astăzi ridică la 245 numărul total al persoanelor expulzate cu avioane închiriate în 2026, inclusiv 91 de cetățeni ai Uniunii Europene expulzați pentru infracțiuni”, a adăugat Brophy.

Costul închirierii avionului folosit pentru expulzarea celor 24 de români a fost de 182.270 de euro, fără TVA.

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