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Doi bebeluși, ținuți captivi 24 de zile de un cuplu care ar fi încercat să-i ia de la mama lor, sub pretextul că vor fi duși la Vatican

Doi inculpați au încheiat acorduri de recunoaștere a vinovăției după ce ar fi luat doi bebeluși de cinci luni de la mama lor, o femeie din Indonezia, și i-ar fi ținut captivi timp de 24 de zile. Cei doi copii au fost salvați de polițiști și înapoiați mamei.
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Gabriel Pecheanu
24 oct. 2026, 16:03, Social
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Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 București au încheiat, la 20 octombrie 2026, acorduri de recunoaștere a vinovăției cu doi inculpați cercetați pentru lipsire de libertate în mod ilegal. Cei doi se aflau în arest preventiv, iar pedepsele stabilite prin acorduri sunt de 4 ani și 4 luni de închisoare pentru femeia identificată cu inițialele M.F. și de 3 ani și 4 luni pentru bărbatul G.D.S., ambele cu executare în regim de detenție.

Acordurile au fost trimise spre soluționare Judecătoriei Sectorului 5 București.

Cum ar fi ajuns mama să creadă că gemenii au murit

Potrivit anchetatorilor, în iulie 2025, cei doi inculpați, care formau un cuplu și locuiau atunci în Italia, au primit în casa lor o femeie de cetățenie indoneziană, prietenă a inculpatei M.F. Aceasta urma să îi ajute la menaj și la îngrijirea fiicei lor minore.

După ce au aflat că femeia era însărcinată cu gemeni, cei doi ar fi încercat să o convingă să le dea copiii pentru a-i crește. Potrivit procurorilor, ar fi încercat inclusiv să declare în mod fictiv că sunt părinții biologici ai bebelușilor.

Planul nu a reușit, iar autoritățile italiene ar fi început o anchetă după ce au constatat că mama nu dorea să se despartă de nou-născuți.

Manipulată să fugă dintr-un centru de asistență

Procurorii susțin că M.F. ar fi recurs la mai multe metode de manipulare pentru a o controla pe femeie. Printre acestea s-ar fi numărat izolarea de persoanele apropiate, apelul la credința sa catolică, inventarea unor personaje și simularea unor pericole iminente.

În acest context, victima ar fi fost determinată să fugă din centrul de asistență în care fusese plasată de autoritățile italiene, să treacă fraudulos frontiera în România și să locuiască împreună cu cei doi inculpați la diferite adrese din Sectorul 5 al Capitalei.

Bebelușii ar fi fost luați sub pretextul că vor fi duși la Vatican

Momentul în care cei doi copii ar fi fost luați de la mamă a avut loc în zorii zilei de 2 iulie 2026, potrivit referatului procurorilor.

Anchetatorii susțin că M.F. ar fi convins-o pe femeie să scoată bebelușii în fața locuinței, spunându-i că aceștia urmau să fie preluați de misionari ai Bisericii Catolice și duși la Vatican, iar ea avea să ajungă ulterior acolo.

G.D.S., care ar fi avut fața acoperită, ar fi preluat cei doi copii, în vârstă de cinci luni la acel moment. Apoi, împreună cu M.F., ar fi plecat cu bebelușii, lăsând-o pe mamă să creadă că aceștia au murit.

24 de zile în captivitate, inclusiv într-o mașină

Potrivit procurorilor, cei doi inculpați au ținut bebelușii în captivitate timp de 24 de zile, împreună cu fiica lor biologică. În această perioadă, ar fi dormit într-un autoturism și și-ar fi asigurat traiul din cerșit și furturi. Comunicatul procurorilor menționează că unul dintre inculpați era dependent de droguri.

Cei doi au fost depistați de polițiști la 25 iulie 2026. În urma intervenției autorităților, bebelușii au fost salvați și înapoiați mamei lor.

Acordurile de recunoaștere a vinovăției au fost înaintate Judecătoriei Sectorului 5 București pentru soluționare. Pedepsele stabilite în acorduri urmează să fie analizate de instanță.

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