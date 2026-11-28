Aducerea în țară a Alinei Apostol, închisă în China de 8 ani și 11 luni, reprezintă o situație juridică aproape fără precedent: nu există un tratat de transfer al deținuților între Beijing și București. Statul chinez cere, în baza hotărârii de condamnare, achitarea unui prejudiciu și a unei amenzi, însă apărătorul familiei susține că nu există un document clar care să cuprindă cerințele financiare exacte ale părții chineze. Tatăl Alinei Apostol își dorește transferul fiicei sale, dar demersul nu este deloc unul simplu nici pentru familie, nici pentru statul român. Toate acestea au loc pe fondul stării de sănătate a româncei, despre care tatăl susține că s-ar fi agravat la începutul acestei luni în penitenciar.

„Starea de sănătate a fetei este din ce în ce mai rea! Fac un apel disperat către prim-ministrul și președintele României să găsească o soluție de a pune în aplicare hotărârea definitivă a Curții de Apel București care a dispus transferul fiicei mele într-un penitenciar din România! Ministrul român al Justiției este neputincios! Cer ajutorul, implor primii doi oameni din fruntea statului român să salveze viața unei femei românce care suferă de aproape nouă ani în temnița-lagăr de muncă comunistă!”, a declarat tatăl Alinei Apostol pentru MEDIAFAX.

Alina Apostol are, în prezent, 36 de ani. Ea se află de 8 ani și 11 luni încarcerată în Penitenciarul de Femei Fujian din Republica Populară Chineză. La începutul acestei luni însă, starea ei de sănătate s-ar fi agravat.

Potrivit apropiaților, într-o conversație telefonică pe care tatăl a avut-o cu fiica lui la începutul lunii noiembrie, Alina i-a spus că „de două săptămâni nu se mai poate mișca”, având probleme la coloană. De doi sau trei ani ea nu-și mai poate folosi piciorul drept, șchiopătează și este nevoită să lucreze chiar și așa. În unele zile, este dusă / sprijinită de colegele sale până la locul în care muncesc deținutele. În detenție ea lucrează în fabrică, iar apropiații suspectează că, din cauza accidentelor de muncă sau a efortului fizic intens, Alina a căzut la pat.

Potrivit apropiaților, există și probleme legate de hrană. Românca ar avea probleme cu dantura din cauza inaniției. Deși persoanelor condamnate li se dă mâncare precum varză, orez sau verdețuri, iar Alina Apostol își poate cumpăra anumite alimente dacă îndeplinește norma de muncă, gardienii din închisoare nu le dau voie deținutelor să mănânce.

Apropiații spun că sunt probleme legate de igienă. Aceștia susțin că deținutele nu ar avea apă caldă și nu li s-ar da voie nici să bea suficientă apă, care nu ar fi potabilă.

Potrivit comunicatului publicat, la începutul lunii, de Ministerul Justiției, Alina Apostol beneficiază de monitorizare periodică din partea misiunii diplomatice a României la Beijing, iar oficialii spun că „în urma controalelor medicale nu au fost constatate probleme de sănătate”.

Ministerul a mai precizat și că, în urma demersurilor întreprinse de misiunea diplomatică română, „administrația penitenciarului a răspuns solicitării” Alinei Apostol, „punând la dispoziția persoanei condamnate suplimente alimentare”.

Partea română a mai precizat că reprezentanții misiunii diplomatice la Beijing fac „vizite în penitenciar și mențin lunar legătura telefonică” cu Alina Apostol.

Îngerul păzitor din lagăr: de ce contează comunicarea pentru persoanele condamnate?

Potrivit familiei româncei, până în 2023 – când postul de ambasador român la Beijing era ocupat de Basil Constantinescu – discuțiile lunare la telefon îi ofereau, în primul rând, sprijin moral româncei din închisoare. Alina Apostol l-a numit chiar „înger păzitor”.

Potrivit tatălui româncei, ea ar fi mărturisit că gardienii și funcționarii din închisoare o tratau cu mai multă grijă, „pentru că ambasadorul țării ei o suna în fiecare lună”, în contextul regimului mai strict de detenție al închisorilor din China, în comparație cu penitenciarele din România.

Bani reali pentru plăți fictive la un „hotel fantomă”

Potrivit datelor transmise de procurorii chinezi, Alina Apostol, alături de alți doi inculpați din dosar – un alt cetățean român, dar și un cetățean chinez – a fost arestată preventiv în 21 decembrie 2017.

În 2019, ea a primit o pedeapsă definitivă de 13 ani și 6 luni de închisoare „pentru săvârșirea infracțiunii de fraudă cu card bancar”, fiind condamnată „în solidar”, alături de ceilalți doi bărbați.

În 12 octombrie 2019, procesul s-a judecat din nou la Tribunalul din Quanzhou, provincia Fujian, iar magistrații chinezi au respins apelul, fiind admisă sentința pronunțată în 15 iulie 2019 de Curtea Populară din Shishi.

În momentul în care a fost arestată, românca lucra ca traducătoare având un contract de colaborare pe partea de traduceri pentru firmele celuilalt cetățean român, condamnat și el cu privire la schema de afaceri.

Schema de fraudă cu card bancar în cadrul căreia Alina Apostol a fost arestată are la bază crearea unui „hotel paravan”, numit Shishi Tinguye, pentru efectuarea unor plăți offline, folosind un card invalid. Gruparea și-a însușit bani reali de la procesatorul de plăți, pentru tranzacții fictive.

Hotelul „Shishi Tinguye” a fost înființat în septembrie 2017 de un cetățean chinez, numit Lin Zhiwei, pe numele unui alt cetățean chinez. În numele hotelului, fondatorul hotelului a semnat apoi un „acord special pentru afaceri”, cu o bancă, dar și cu firma „Huanhui Consulting Shanghai Co., Ltd”, procesatoare de plăți care a furnizat un aparat POS.

Potrivit datelor transmise Curții de Apel București de către organele judiciare chineze, informații care se regăsesc în Sentința Penală nr. 45/F din 8 martie 2023, Alina Apostol – care se afla la începutul lunii decembrie 2017 în Spania – a primit de la celălalt cetățean român implicat, I.J., un card invalid emis de banca croată PBZ, pentru a-l folosi în China.

În 3 decembrie 2017, românca s-a întâlnit cu un cetățean sirian, Rwechdi Husam. Acesta i-a făcut cunoștință cu alți trei cetățeni chinezi implicați.

„Apostol Alina-Irina și Rwechdi Husam au colaborat cu Lin Zhiwei pentru a utiliza informațiile despre cardul invalid menționat mai sus în orașele Jinjiang și Shishi, au adoptat metoda tranzacțiilor offline și, prin utilizarea aparatului POS deținut de Lin Zhiwei au încasat suma totală de 1.718.425 RMB (n.r. – echivalentul a peste 235.000 de euro în renminbi – denumirea oficială a monedei Chinei, yuanul fiind unitatea de măsură a acesteia)”, arată autoritățile judiciare chineze.

Gest de „bună credință” pentru turiștii care lasă pagube

Acest tip specific de fraudă exploatează un avantaj al hotelurilor de a recurge la plăți offline pentru cazurile în care un turist lasă pagube și consumație neachitată.

În cazul plăților, datele au fost introduse offline în aparatul POS, fiind utilizat un cod de autorizare fals. Procesatorul, Huanhui Consulting, nu a mai verificat dacă în contul băncii din Croația există fonduri. A aprobat tranzacția, virând banii în avans în contul hotelului, după reținerea comisionului aferent de 3%.

„Compania Huanhui a transferat suma de 1.666.981,64 RMB, (n.r.- 228.169,78 de euro) (deducând comisionul) în contul Hotelului Tinguye, suma fiind împărțită între I.J. și Lin Zhiwei și alte persoane, potrivit procentajelor convenite anterior”, arată datele transmise Curții de Apel București de procurorii chinezi.

Suma de bani a fost retrasă din contul hotelului. Cetățeanul chinez care a înființat afacerea a retras un procent de 41%, iar restul sumei s-a împărțit între cetățeanul sirian, dar și un alt inculpat.

Ultima plată, refuzată. Suspecții arestați, după trei zile

Membrii grupării au încercat să realizeze o altă tranzacție, însă firma chineză a refuzat-o. Autoritățile chineze i-au arestat pe cei implicați trei zile mai târziu.

„La 18.12.2017, Apostol Alina – Irina și celelalte persoane și Lin Zhiwei au folosit încă odată cardul de credit și aparatul POS mai sus menționate pentru a obține ilegal 28 de milioane de RMB, (n.r. – aproximativ peste 2,7 milioane de euro) dar operațiunea nu a reușit, din cauza descoperirii la timp de către compania Huanhui, iar la 21 decembrie 2017, organele de securitate publică i-au arestat pe Apostol Alina-Irina, I.J. și Lin Zhiwei”, potrivit dosarului.

Condamnați „în solidar”

Potrivit Ministerul Justiției, Alina Apostol și ceilalți doi inculpați au fost condamnați în solidar.

„Prin aceeași hotărâre judecătorească, acesta a fost obligată la plata unei amenzi, precum și, în solidar, împreună cu alte două persoane, la plata unor despăgubiri către victimele infracțiunii. Potrivit legislației Republicii Populare Chineze, achitarea amenzii și a despăgubirilor stabilite prin hotărârea de condamnare reprezintă o condiție obligatorie pentru finalizarea procedurii de transferare”, se arată în comunicatul publicat de Ministerul Justiției în 3 noiembrie.

Practic, legislația chineză prevede două obligații financiare distincte. Prima este amenda, de 400.000 de yuani, echivalentul a aproape 55.000 de euro, bani care intră în bugetul statului. A doua este reprezentată de suma pentru despăgubiri, adică banii care vor fi restituiți companiei chineze Huanhui Consulting, dar și unei bănci, numite Ping An. Bank.Co.Ltd.

Plata „în solidar” înseamnă că victimele infracțiunii – în această speță firma/firmele păgubite – pot cere achitarea întregului prejudiciu de la oricare dintre cele trei persoane condamnate.

Totuși, legislația chineză permite creditorilor să accepte o înțelegere amiabilă de mediere pentru individualizarea plății.

Ministerul Justiției a trimis încă din 2019 solicitarea de transfer a româncei, dar autoritățile chineze au refuzat, impunând condiția necesară ca sumele să fie achitate. După ce familia a plătit o parte din sumă, în 2024, autoritățile chineze au fost de acord să reexamineze dosarul de transfer.

Tatăl Alinei Apostol a plătit suma de 400.000 de yuani, aproape 55.000 de euro, bani care urmau să reprezinte suma achitată pentru amendă, însă statul chinez a virat banii către firmele păgubite.

Pe lângă suma achitată, ar mai fi de plătit echivalentul a 17.000 de euro, bani necesari pentru a acoperi partea româncei de prejudiciu, aproximativ 72.000 de euro, din totalul de estimat la 215.000 de euro.

Potrivit apropiaților, nu este cert dacă firmele chineze au acceptat o înțelegere amiabilă prin care familia Alinei să plătească doar partea ei de prejudiciu sau dacă rămâne obligată să achite întreaga sumă, conform deciziei din 2019 a Curții Populare din Shishi.

Tratat de extrădare între România și Republica Populară Chineză

Adrian Cuculis, avocatul care se ocupă de speța aducerii în țară a Alinei Apostol a precizat că, în baza Tratatului de Extrădare dintre România și Republica Populară Chineză, partea română poate solicita pe cale diplomatică să ia legătura cu partea chineză și să afle care sunt cerințele precise în vederea extrădării româncei.

„Familia doamnei Apostol nicio clipă nu a solicitat ca statul român să-i plătească condamnarea penală, nu a solicitat sume de bani, ci un singur lucru: punerea în aplicare a dispoziției Legii 118 din 1998, în sensul punerii în aplicare a acestui tratat pe care noi l-am semnat cu China în anul 1996 și l-am implementat în legislația română în 1998”, a explicat Adrian Cuculis, din partea firmei de avocatură care se ocupă de extrădarea Alinei Apostol.

Tratatul de extrădare dintre România și Republica Populară Chineză a fost semnat la București, la 1 iulie 1996, și ratificat de Parlamentul României prin Legea nr. 118 din 5 iunie 1998, publicată în Monitorul Oficial în 17 iunie 1998.

Avocatul susține, însă, că plata unei sume de bani nu garantează că poate să fie extrădată către România. Acesta folosește termenul „extrădare”, pentru că teoretic, dacă românca s-ar întoarce în țară după 21 aprilie 2027, pedeapsa executată de aceasta s-ar considera echivalată în România, conform Sentinței penale nr.45/F din 8 martie 2023, pronunțate de Curtea de Apel București.

Avocatul Alinei Apostol: „Noi așteptăm un singur răspuns”

Familia Alinei Apostol își dorește să plătească pentru revenirea ei, dar are nevoie de suma exactă comunicată de autoritățile chineze, dar și de garanția că, după achitarea sumei, transferul româncei va fi aprobat.

Dacă nu-și permit achitarea prejudiciului în solidar – respectiv suma de 215.000 de euro – apropiații se gândesc să vândă ce mai au sau să pornească, eventual, o strângere de fonduri.

„Nu există un document prin care partea chineză să spună – sau cel puțin noi nu-l cunoaștem – «uite, plătește-ne 3 lei și acceptăm procedura de extrădare». Partea chineză are obligația – conform legislației pe care și noi am transpus-o, dar și ei – să dea un răspuns”, a declarat Adrian Cuculis.

Potrivit avocatului, ministrul Justiției, Radu Marinescu, a procedat „foarte bine”, când a reluat discuția cu statul chinez, însă a subliniat că ministrul Justiției „are niște atribuții absolut limitate”, dar și că „Ministerul de Externe trebuie să ducă cuvântul mai departe”.

„Noi așteptăm un singur răspuns: dacă partea chineză, odată cu plata sumei ce ar fi atribuită Alinei Apostol, ar fi de acord cu extrădarea ei”, a declarat avocatul.

Totuși, avocatul a subliniat și că ea va continua executarea pedepsei în țară, dacă transferul se va reuși înainte de 21 aprilie 2027 – termenul sentinței de 9 ani și 4 luni adaptat la Justiția din România.

Curtea de Apel București a dispus transferul în România, dar nu există un tratat specific în această privință

Prin Sentința penală nr.45/F din 8 martie 2023, pronunțată de Curtea de Apel București, pedeapsa stabilită de instanța chineză a fost adaptată de magistrații români la 9 ani și 4 luni de închisoare.

„În temeiul arti. 141. alin. 6 lit. b din legea 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală va dispune transferarea persoanei condamnate Apostol Alina Irina într-un penitenciar din România pentru executarea pedepsei adaptate, potrivit legii române, la durata de 9 ani și 4 luni de închisoare”, se arată în documentul din 2023.

Deși tratatul de extrădare menționat anterior este încă în vigoare, nu există un tratat care să cuprindă explicit transferul persoanelor condamnate. Așadar, cooperarea se face „în baza principiului curtoaziei internaționale”.

„Precizăm că între România și Republica Populară Chineză nu există un tratat bilateral sau multilateral aplicabil în materia transferării persoanelor condamnate. În aceste condiții, cooperarea în acest domeniu se desfășoară în baza principiului curtoaziei internaționale, cu respectarea reciprocității”, se arată în comunicatul publicat de Ministerul Justiției în 3 noiembrie.

Cu toate acestea, Ministerul Justiției a transmis că „va continua să întreprindă toate demersurile care intră în competența sa legală” pentru finalizarea procedurii de transfer a Alinei Apostol.

Dacă ministerul nu va reuși să realizeze transferul, Alina Apostol își va încheia pedeapsa de 13 ani și 6 luni în Penitenciarul din provincia Fujian din China, în 20 iunie 2031.