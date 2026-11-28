Ministerul Apărării de la Taipei a anunțat detectarea a 33 de aeronave militare și opt nave de război chineze în ultimele 24 de ore, în timp ce presa de stat de la Beijing a lansat noi acuzații împotriva candidatului partidului aflat la guvernare pentru primăria capitalei, relatează Reuters.

Alegerile au loc în toate cele 22 de orașe și comitate ale Taiwanului, iar rezultatele sunt așteptate sâmbătă seară.

Deși campania electorală s-a concentrat în principal asupra problemelor locale, precum transportul și protecția mediului, relațiile tensionate cu China au rămas un element important al contextului politic.

China a mobilizat avioane și nave militare în apropierea Taiwanului

Ministerul taiwanez al Apărării a comunicat sâmbătă dimineață că a identificat 33 de aeronave militare și opt nave de război chineze care au operat în jurul insulei în intervalul precedent de 24 de ore.

Activitatea militară a fost raportată în condițiile în care Beijingul continuă să revendice Taiwanul drept parte a teritoriului chinez, în timp ce autoritățile de la Taipei resping pretențiile Chinei asupra insulei.

Rezultatele alegerilor locale nu vor determina direct politica Taiwanului față de Beijing, însă scrutinul reprezintă un test politic important pentru principalele partide înaintea alegerilor prezidențiale și parlamentare din 2028.

Candidatul partidului de guvernământ la Taipei, vizat de acuzațiile Beijingului

Una dintre cele mai urmărite confruntări electorale are loc în capitala Taipei, unde Puma Shen, candidatul Partidului Democrat Progresist (DPP), aflat la guvernare, îl înfruntă pe actualul primar, Chiang Wan-an, reprezentantul principalului partid de opoziție, Kuomintang (KMT).

Shen, fost universitar și actual parlamentar, este cunoscut pentru activitatea sa în domeniul studierii războiului informațional desfășurat de China.

Autoritățile chineze îl acuză de separatism, iar poliția din China îl consideră persoană căutată pentru presupuse activități separatiste.

Într-un interviu acordat Reuters în cursul lunii noiembrie, Shen a declarat că nu a fost contactat niciodată de poliția chineză și a susținut că, indiferent de câștigător, alegerile din Taipei vor reprezenta o victorie a democrației în fața presiunilor Beijingului.

Vineri, presa de stat chineză a publicat noi acuzații la adresa candidatului DPP, susținând că acesta ar fi primit bani din Statele Unite și că Washingtonul ar încerca să influențeze scrutinul prin metode ascunse.

Echipa lui Shen a precizat că nu poate comenta aceste afirmații înainte de închiderea secțiilor de votare, programată pentru ora locală 16:00, respectiv 10:00, ora României.

La rândul lor, reprezentanții lui Chiang Wan-an au refuzat să comenteze relatările presei chineze.

Autoritățile taiwaneze acuză Beijingul de presiuni informaționale

Alex Huang, consilier al Consiliului Național de Securitate din Taiwan, a declarat că autoritățile chineze au mobilizat vineri seară platformele de propagandă și structurile responsabile de relațiile cu Taiwanul pentru a influența atmosfera dinaintea votului.

Biroul chinez pentru Afaceri Taiwaneze și Departamentul de Stat al SUA nu au răspuns imediat solicitărilor Reuters de a comenta acuzațiile.

După ce și-a exprimat votul, Puma Shen a evitat să discute despre China în fața jurnaliștilor, preferând să vorbească despre programul său din dimineața alegerilor și despre vreme.

Scrutinul, un test pentru alegerile prezidențiale din 2028

Alegerile locale sunt considerate un indicator important al raportului de forțe dintre Partidul Democrat Progresist și Kuomintang.

La precedentul scrutin local, desfășurat în urmă cu patru ani, KMT a obținut controlul asupra a 14 orașe și comitate, în timp ce DPP a câștigat cinci. Celelalte trei administrații au revenit unor formațiuni mai mici sau candidaților independenți.

După încheierea votului de sâmbătă, atenția partidelor se va îndrepta către alegerile prezidențiale și parlamentare programate la începutul anului 2028.

Actualul președinte, Lai Ching-te, este așteptat să candideze pentru un al doilea mandat, ultimul permis de Constituție.

Kuomintang nu și-a desemnat deocamdată candidatul prezidențial, însă printre favoriți se numără Lu Shiow-yen, fostă jurnalistă și primar al orașului Taichung.

KMT susține în mod tradițional relații mai apropiate cu Beijingul, în timp ce DPP pune accent pe autonomia politică a Taiwanului.

Guvernul chinez refuză dialogul cu președintele Lai, pe care îl califică drept separatist. Liderul taiwanez susține că numai populația insulei poate decide viitorul acesteia.

Pe lângă capitala Taipei, confruntări electorale importante au loc în New Taipei, cel mai populat oraș al Taiwanului, administrat în prezent de KMT, și în Kaohsiung, în sud, considerat un bastion tradițional al DPP.

Rezultatele scrutinului vor indica poziția celor două mari partide înaintea confruntării electorale din 2028, într-un moment în care presiunile politice și militare exercitate de Beijing continuă să influențeze climatul din jurul Taiwanului.