Operațiunile militare au vizat atât obiective industriale și energetice din Rusia, cât și infrastructură din Ucraina, în contextul continuării confruntărilor dintre cele două țări, relatează The Kyiv Independent.

Ucraina susține că a lovit o fabrică implicată în producția de combustibil pentru rachetele Iskander

Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei a confirmat că, în noaptea de 26 spre 27 noiembrie, armata ucraineană a atacat uzina de cauciuc sintetic din Efremov, situată în regiunea Tula, pe teritoriul Federației Ruse.

Potrivit comandamentului ucrainean, instalația industrială participă la producția de combustibil solid utilizat de rachetele balistice Iskander, cu care forțele ruse atacă obiective de pe teritoriul Ucrainei.

Operațiunea ar fi fost desfășurată de unități ale armatei ucrainene în colaborare cu mișcarea de rezistență „Black Spark”, cunoscută și sub denumirea rusă „Chornaya Iskra”, care activează pe teritoriul Rusiei.

Autoritățile militare ucrainene susțin că materialele sintetice produse la uzina din Efremov reprezintă componente importante pentru fabricarea combustibilului solid destinat rachetelor.

Kievul consideră că afectarea capacității de producție a acestei instalații ar putea limita aprovizionarea armatei ruse cu materiale necesare sistemelor de rachete.

Rafinărie din regiunea Rostov, vizată de o altă operațiune ucraineană

Tot vineri, 27 noiembrie, Statul Major ucrainean a confirmat un atac asupra rafinăriei de petrol Novoshakhtinsk, din regiunea rusă Rostov.

Instalația are o capacitate anuală de procesare de până la 7,5 milioane de tone de petrol, potrivit datelor prezentate de partea ucraineană.

Armata ucraineană a susținut că atacul a provocat distrugerea a 20 de rezervoare orizontale de stocare.

Alte 21 de rezervoare orizontale, 11 rezervoare verticale și o secțiune de conductă ar fi fost avariate.

Atacurile asupra instalațiilor industriale și petroliere din Rusia fac parte din operațiunile prin care Ucraina încearcă să afecteze infrastructura utilizată pentru aprovizionarea și susținerea efortului militar rus.

Trei copii răniți într-un atac cu drone asupra orașului Kremenciuk

În aceeași zi, forțele ruse au atacat orașul Kremenciuk, situat în regiunea Poltava, din centrul Ucrainei.

Potrivit guvernatorului regional Vitalii Diakivnych, un atac cu drone a provocat avarii la două instituții de învățământ aflate în centrul orașului.

Patru persoane au fost rănite, dintre care trei copii, conform celui mai recent bilanț comunicat de autoritățile locale.

Într-o informare anterioară, guvernatorul precizase că doi dintre copiii răniți aveau 12 și, respectiv, 13 ani și primiseră îngrijiri medicale.

Ulterior, numărul minorilor răniți a fost actualizat la trei.

Infrastructură de transport lovită la Dnipro

Separat, un atac rusesc a vizat un obiectiv de infrastructură de transport din orașul Dnipro, situat în regiunea Dnipropetrovsk.

Autoritățile locale au raportat două persoane rănite.

Echipele de intervenție au fost mobilizate în zonele afectate, în timp ce autoritățile continuau evaluarea distrugerilor.

Bilanțul cumulat al atacurilor asupra orașelor Kremenciuk și Dnipro era de cel puțin șase persoane rănite, inclusiv trei copii.

Noi lovituri asupra infrastructurii militare și energetice

Atacurile raportate în 27 noiembrie evidențiază continuarea operațiunilor militare asupra infrastructurii considerate importante pentru susținerea războiului.

În Rusia, Ucraina afirmă că a vizat instalații implicate în producția de materiale pentru rachete și în procesarea petrolului.

Pe teritoriul ucrainean, autoritățile locale au raportat noi victime și pagube provocate de atacurile rusești, inclusiv asupra unor instituții de învățământ și a infrastructurii de transport.