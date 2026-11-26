Patru persoane au fost rănite, dintre care două se află în stare gravă, potrivit primarului Vitali Kliciko, citat de Reuters. Locuitorii au auzit două serii de explozii puternice, iar autoritățile le-au cerut să rămână în adăposturi, deoarece atacul era încă în desfășurare la momentul primelor informații.

Primarul Kievului a anunțat pe Telegram că rachetele au lovit obiective situate pe malul estic al fluviului Nipru, care traversează orașul. Una dintre clădiri a suferit distrugeri importante. Deocamdată, autoritățile nu au comunicat amploarea totală a pagubelor.

explosions are being heard in Kyiv, Suspilne correspondents report. Kyiv Mayor Vitali Klitschko confirmed the capital is under ballistic missile attack. An air raid alert has been declared in the city due to the missile threat. https://t.co/DICFfU3uZr — Claretta Nijhuis (@NijhuisClaretta) November 25, 2026

Noi atacuri asupra orașelor ucrainene. Trei răniți la Harkov

În cursul zilei de joi, un alt atac rusesc a lovit Harkov, al doilea oraș ca mărime din Ucraina. Primarul localității a anunțat că trei persoane au fost rănite, iar alte persoane ar fi rămas blocate sub dărâmături. Echipele de intervenție au început operațiunile de salvare. Atacurile vin după ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat, la începutul săptămânii, că serviciile de informații de la Kiev au indicii privind pregătirea unui nou bombardament de amploare asupra Ucrainei.

Forțele ruse au intensificat loviturile asupra Kievului și a altor orașe ucrainene începând din septembrie, folosind rachete și drone în atacuri repetate. Atât Rusia, cât și Ucraina neagă că ar viza în mod deliberat obiective civile. Autoritățile ucrainene continuă să evalueze pagubele provocate de atacurile asupra Kievului și Harkovului, în timp ce echipele de salvare caută eventuale persoane prinse sub ruine.