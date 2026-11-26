Atacul a lovit și un apartament din Deir al-Balah, în centrul Fâșiei Gaza, provocând moartea lui Khaled Abu Nada, ministrul adjunct al Educației, și a soției sale, notează Reuters.

Alte două atacuri aeriene au provocat moartea a șase persoane în cartierul Tuffah și în tabăra de refugiați Al Shati, din orașul Gaza. Ulterior, în cursul zilei de joi, un bărbat în vârstă de 62 de ani a fost ucis de focuri de armă israeliene în estul taberei de refugiați Bureij.

Seria eliminărilor din conducerea Hamas

Armata israeliană a susținut că Abu Nada coordona portofoliul economic al Hamas și administra rețeaua bancară și de investiții a organizației. Potrivit militarilor, moartea acestuia va afecta capacitatea grupării de a-și susține financiar operațiunile.

Khaled Abu Nada este al treilea oficial de rang înalt al Hamas ucis de Israel începând de marți.

Miercuri a fost eliminat Mohammad Abuelouf, un colonel Hamas aflat la conducerea serviciului de securitate internă al militanților, iar marți a fost ucis Naeem Abu Nahel, șeful securității interne a Hamas.

Premierul Benjamin Netanyahu a reacționat, declarând: „Niciun terorist nu este imun și nimeni din conducerea Hamas nu va reuși să ne scape”.

Bilanțul victimelor, la un an de la armistițiu

Deși a trecut un an de la intrarea în vigoare a unui acord de încetare a focului încheiat în octombrie 2025, Israelul a continuat să desfășoare atacuri în Fâșia Gaza, susținând că sunt țintiți doar membrii Hamas.

Bilanțul victimelor indică faptul că cel puțin 1.600 de palestinieni și cinci soldați israelieni au fost uciși de la armistițiul din octombrie 2025.

Bilanțul total al războiului început în urma atacului din 7 octombrie 2023, când militanți Hamas au ucis aproximativ 1.200 de persoane și au luat peste 250 de ostatici, se ridică la peste 74.000 de morți, potrivit Ministerului Sănătății din enclavă.