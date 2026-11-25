Forțele israeliene de apărare au lansat miercuri un atac asupra unui apartament situat în tabăra de refugiați Al-Shati din vestul orașului Gaza, în apropierea coastei, notează Reuters.

În urma atacului, Mohammad Abuelouf, un colonel Hamas aflat la conducerea serviciului de securitate internă al militanților, dar și pe soția și cei doi copii ai acestuia, au fost uciși, conform Ministerului de Interne condus de Hamas.

Atacul vine la doar o zi după ce forțele israeliene l-au ucis pe Naeem Abu Nahel, șeful securității interne a Hamas. Benjamin Netanyahu a reacționat în urma operațiunii, declarând că Hamas nu poate scăpa de „brațul lung” al Israelului.

Serviciul de securitate din cadrul Hamas are rolul de a identifica palestinienii suspectați de colaborare cu serviciile secrete israeliene și de a colecta informații despre planurile acestora.

Bilanțul victimelor de la intrarea în vigoare a armistițiului

Deși a trecut un an de la intrarea în vigoare a unui acord de încetare a focului încheiat în octombrie 2025, Israelul a continuat să desfășoare atacuri în Fâșia Gaza, susținând că sunt țintiți doar membrii Hamas.

Bilanțul victimelor indică cel puțin 1.600 de palestinieni și cinci soldați israelieni au fost uciși de la armistițiul din octombrie 2025.

Bilanțul total al războiului început în urma atacului din 7 octombrie 2023, când militanți Hamas au ucis aproximativ 1.200 de persoane și au luat peste 250 de ostatici, se ridică la peste 74.000 de morți, potrivit Ministerului Sănătății din enclavă.