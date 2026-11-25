Un șofer a reușit să traverseze un pod chiar înainte ca obiectivul să fie distrus de forța apei și a gheții. Potrivit Nexta, incidentul incredibil s-a produs în regiunea Kuzbass. Un pod peste râul Tom a fost distrus de un curent puternic și de o acumulare de gheață. O parte a structurii a fost purtată de apă.

În imaginile virale se vede o mașină care începe traversarea chiar înainte ca podul să înceapă să se clatine. Șoferul accelerează pe măsură ce podul se arcuiește și crapă. Mașina reușește să ajungă la mal chiar în momentul în care podul cedează și se rupe în bucăți.

A driver in Kuzbass just made it across a bridge seconds before the river tore it apart A strong current and ice broke the pontoon crossing over the Tom River. One big piece was carried away by the water. Now the villages of Mayzas and Orton — more than 1,200 people — have no direct road connection. No problem. They can wait. The money is all going to the war anyway. — NEXTA (@nexta_tv) November 25, 2026

Unde se află podul distrus

Localitățile Maizas și Orton, unde locuiesc peste 1.200 de persoane, au rămas fără legături rutiere directe în urma incidentului.

Kuzbass se află în sud-vestul Siberiei, între lanțurile montane Kuznețk Alatau și Salair, acoperind în principal Regiunea Kemerovo și parțial regiunile Novosibirsk și Ținutul Alta. În zonă se află unul dintre cele mai mari zăcăminte de cărbune din lume și principala regiune minieră a Rusiei.