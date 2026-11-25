Echipele de salvare caută zeci de persoane blocate într-o mină de aur din Indonezia. Potrivit Al Jazeera, Poliția a anunțat că 26 de muncitori nu au fost încă salvați dintr-o mină care a fost inundată după ce un râu din apropiere a ieșit din matcă în urma unor ploi abundente.

Mina neautorizată se află în districtul Bogor din provincia indoneziană Java de Vest. Inundația s-a produs luni, creșterea rapidă a apei surprinzându-i pe muncitori în interior, au transmis miercuri polițiștii.

„În acest moment, există 26 de persoane care nu au fost încă evacuate”, a declarat Hendra Rochmawan, purtătorul de cuvânt al poliției din Java de Vest.

Minerii sunt blocați la mare adâncime

Biroul de Căutare și Salvare din Jakarta a transmis că muncitorii sunt blocați într-o mină cu o adâncime de 100 de metri. Calea de acces este îngustă, iar terenul este alunecos și întunecos, a adăugat agenția, fără a oferi detalii despre amploarea operațiunii de salvare sau despre eventualele progrese înregistrate pentru a ajunge la minerii blocați.

„Ne coordonăm eforturile cu tot personalul de căutare și salvare implicat în operațiune pentru a monitoriza nivelul apei și a evalua accesul în puțul minei. Adâncimea puțului, accesul îngust și iluminarea limitată sunt factori esențiali în stabilirea strategiei de căutare, astfel încât personalul să poată interveni în condiții de siguranță”, a spus Desiana Kartika Bahari, șefa Biroului de Căutare și Salvare din Jakarta.

Mina se află într-o zonă montană izolată

Mina este situată în zona Pongkor din Bogor, o regiune muntoasă aflată la 60 kilometri sud de capitala Jakarta.

Activitățile miniere mici și neautorizate au dus adesea la accidente în Indonezia, o țară bogată în resurse. De obicei, zăcămintele minerale se află în zone izolate, greu de monitorizat de către autorități.

Săptămâna trecută, autoritățile indoneziene au închis aproximativ 30 de mine ilegale de aur într-o altă zonă din Bogor.