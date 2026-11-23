Agenția Națională de Căutare și Salvare anunțase anterior că incendiul a ucis cel puțin trei muncitori, anunță AP.

În ultimul comunicat, instituția a precizat însă că rămășițele și fragmentele de corpuri recuperate trebuie supuse unor examinări medico-legale și identificate.

Incendiul de la fabrica PT Fonusa Agung Mulia din provincia Banten a fost în mare parte stăpânit duminică, dar unele zone au rămas inaccesibile.

Desfășurare masivă de forțe pentru stingerea incendiului

Focul a izbucnit în jurul orei 17:00 sâmbătă, iar flăcările au cuprins clădirea cu trei etaje din districtul Serang, din provincia Banten, aflată la granița cu capitala Jakarta.

La peste 12 ore de la izbucnirea incendiului, cincisprezece autospeciale de pompieri, sprijinite de tunuri de apă, au intervenit în mai multe zone ale fabricii, a declarat Rizky Dwianto, oficial pentru operațiuni al Agenției de Căutare și Salvare din Banten.

Flăcările ar fi izbucnit la o unitate de răcire

La fața locului se află o echipă comună de salvare, formată din polițiști, militari, membri ai Crucii Roșii indoneziene și voluntari.

Podeaua structurii arse este acoperită de dărâmături, printre care metal răsucit și tablă ondulată înnegrită, de pe acoperiș.

Cauza incendiului nu este cunoscută deocamdată. Supraviețuitorii au spus că flăcările au pornit de la o unitate de răcire de la etajul al treilea, au relatat presa locală.

Cinci muncitori au fost răniți, iar 34 sunt dispăruți

Fabrica produce Milkita, un brand indonezian de bomboane și produse de tip snack pe bază de lapte, exportate în peste 40 de țări.

Directorul general al companiei, Steven Wijaya, a declarat duminică, la o conferință de presă comună cu autoritățile din Serang, că în incinta fabricii se aflau circa 300 de angajați.

Dintre aceștia, 65 s-ar fi aflat în zona afectată în momentul izbucnirii incendiului.

El a spus că, duminică după-amiază, 24 de angajați se întorseseră acasă.

„Suntem profund îngrijorați de această tragedie”, a spus Wijaya.

„Am deschis o linie telefonică pentru rudele care caută informații despre membrii dispăruți ai familiilor și menținem o comunicare constantă cu familiile afectate.”

Wijaya a precizat că fabrica organiza periodic exerciții de urgență și de evacuare, împreună cu pompierii locali.

Potrivit lui, clădirea avea căi de evacuare adecvate și sisteme de protecție împotriva incendiilor, inclusiv hidranți și rezerve de apă, conforme cu normele de siguranță în vigoare și funcționale în momentul incendiului.

Într-un comunicat difuzat duminică seara, autoritățile au spus că 63 de persoane s-ar fi aflat în zonă la acel moment. Dintre ele, 29 au fost confirmate în viață, inclusiv cinci spitalizate cu răni, iar 34 de angajați rămân dispăruți.

Autoritățile colectează mostre de ADN pentru identificare

Starea victimelor a făcut imposibilă identificarea vizuală. Autoritățile au cerut rudelor să furnizeze mostre de ADN și alte informații care pot ajuta la identificarea celor dragi, a spus Wahyu Hidayati Dwi Palupi, șefa diviziei de identificare a victimelor din cadrul Poliției Naționale.

Sacii mortuari cu rămășițele victimelor au fost transferați la un spital pentru identificare, a adăugat ea.

Deși incendiul a fost în mare parte conținut duminică, pompierii au efectuat operațiuni intense de răcire înainte de a putea ajunge în toate zonele fabricii, a spus Tubagus Mahfud, șeful operațiunilor din cadrul pompierilor din Serang.

„Verificăm zonele care au fost deja aduse sub control”, a spus Mahfud.

„O parte din structură s-a prăbușit, iar iluminatul slab i-a obligat pe pompieri să avanseze cu prudență.”

El a adăugat că materialele de producție din fabrică pot reaprinde focul, motiv pentru care este esențial să se finalizeze operațiunile de răcire.