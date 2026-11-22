Incendiul a cuprins fabrica Fonusa Agung Mulia, situată în districtul Serang, la aproximativ 50 de kilometri distanță de capitala Jakarta, notează AFP.

Când am ajuns la fața locului, o zonă mare ardea deja. Prin urmare, nu am putut stabili dacă sistemul de protecție al companiei funcționa corespunzător sau nu”, a declarat oficialul pompierilor Tubagus Machfudz.

În urma incendiului, mari părți ale fabricii au fost complet distruse, acoperișul s-a prăbușit în mai multe zone, potrivit imaginilor realizate cu drone.

Indonesia: The death toll from the massive fire at the PT Fonusa Agung Mulia candy factory in Cikande, Banten, is rising, with six body bags evacuated from the site. Rescue teams continue searching for many missing workers. https://t.co/Fi4dTHmy9W — Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 22, 2026

Guvernatorul provinciei Banten, Andra Soni, a declarat jurnaliștilor că, potrivit estimărilor, aproximativ 60 de persoane se aflau în interiorul fabricii în momentul izbucnirii incendiului. Patru persoane rănite au fost transportate la un spital și o clinică medicală din apropiere.

„Toate elementele echipei comune SAR (căutare și salvare) depun eforturi maxime pentru a localiza victimele, acordând prioritate siguranței personalului de pe teren”, au mai transmis autoritățile.

Incendiile soldate cu victime nu sunt neobișnuite în arhipelagul indonezian.

În luna decembrie a anului trecut, un incendiu provocat cel mai probabil de explozia bateriei unei drone a mistuit o clădire cu șapte etaje din Jakarta, ucigând cel puțin 22 de persoane.

De asemenea, în 2023, cel puțin 13 oameni și-au pierdut viața în estul țării, în urma unei explozii produse la o uzină de procesare a nichelului.