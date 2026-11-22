Agenții ICE au anunțat că operațiunea a vizat inițial arestarea lui Ricardo Larrondo Mendoza, care își depășise perioada de ședere permisă în Statele Unite. În timpul intervenției, agenții au reținut-o și pe Sofia Hernandez Mejia, acuzată că ar fi aruncat cu cafea fierbinte asupra lor, notează Reuters.

Autoritățile americane au precizat că și femeia își depășise viza și că urmează să fie pusă sub acuzare pentru agresarea unui ofițer federal.

Intervenția a provocat o reacție vehementă din partea guvernatorului democrat al statului Washington, Bob Ferguson.

„ICE este complet și total scăpat de sub control, iar astăzi ne confruntăm cu și mai multe dovezi în acest sens”, a spus acesta, într-o conferință de presă.

Acesta a lansat și un apel către companiile aeriene care operează în statul pe care îl conduce, subliniind că trebuie să ceară agenției ICE „să plece din aeroporturile noastre”.

April Sims, președinta Consiliului pentru Muncă al statului Washington (AFL-CIO- Federația Americană a Muncii și Congresul Organizațiilor Industriale), a criticat, de asemenea, acțiunea agenților ICE, pe care a descris-o drept o intervenție bruscă, ce a provocat teamă și haos într-un moment sensibil pentru transportul aerian.

„La doar câteva zile după ce țara noastră s-a confruntat cu perturbări generalizate ale transportului aerian și cu anularea zborurilor, agenții federali au ales să desfășoare această operațiune pe unul dintre cele mai aglomerate aeroporturi ale noastre, într-una dintre cele mai intense săptămâni de călătorii din an”, a transmis sindicalista.