Avionul președintelui american a aterizat miercuri pe pista aeroportului din Shenzhen. Donald Trump a fost așteptat la scara avionului de președintele chinez Xi Jinping. Experții subliniază că prezența lui Xi Jinping la aeroport subliniază importanța pe care China o acordă vizitei lui Trump.

De asemenea, experții au observat că președintele rus Vladimir Putin nu a fost așteptat la aeroport de liderul chinez.

La scara avionului, liderii american și chinez s-au îmbrățișat. Ulterior, Xi i-a prezentat lui Trump delegația chineză. Pe pistă a avut loc și un spectacol muzical, în timp ce mai multe aeronave au survolat zona pentru a-l saluta pe Trump. Ceremonia a semănat cu cea organizată de Trump atunci când a fost vizitat în SUA de președintele chinez.

ABD Başkanı Trump, Putin ve Xi Jinping ile yapacağı üçlü görüşmeye katılmak üzere Çin’e geldi. Trump’ı, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping karşıladı. https://t.co/ftC2s7L5aD — Conflict (@ConflictTR) November 18, 2026

Un summit care ține lumea cu sufletul la gură

Summit-ul din China este urmărit cu atenție de întreaga lume. Președinții Donald Trump, Xi Jinping și Vladimir Putin se vor întâlni în timpul summit-ului Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC) din China. Acesta se desfășoară miercuri și joi.

Întâlnirea dintre șefii celor mai mari trei puteri nucleare este una fără precedent și a ridicat numeroase semne de întrebare. În mod oficial, cei trei lideri vor discuta despre economie și neproliferarea nucleară.

Totuși, experții cred că președinții ar putea atinge și alte subiecte sensibile precum războaiele din Ucraina și Iran sau conflictele economice. De asemenea, sunt voci care avertizează că președinții din China, Rusia și SUA ar putea profita de situație pentru a încerca o reașezare a sferelor de influență din lume.