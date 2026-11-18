Strategia de promovare vizează consolidarea imaginii României ca destinație turistică pe piețele internaționale, identificarea unor noi oportunități de colaborare și atragerea turiștilor străini, transmite, miercuri, Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT).

România revine pe piețe importante din Asia și Orientul Mijlociu

În Statele Unite, după participarea din 2026 la WTE Miami, România va fi prezentă în 2027 și la New York Travel & Adventure Show.

În Asia, țara noastră își continuă participarea la ITB China Shanghai și KITF Almaty, în Kazahstan, și revine pe piața indiană, la OTM Mumbai.

O revenire importantă este programată și în Orientul Mijlociu. După o pauză de șase ani, România va participa la Arabian Travel Market Dubai, unul dintre evenimentele importante pentru industria turismului din regiune.

Participări la marile târguri europene de turism

În Europa, calendarul începe în luna ianuarie, cu evenimentele de la Viena, Madrid și Paris.

Printre târgurile internaționale importante la care România va avea stand se numără ITB Berlin, WTM London, IMEX Frankfurt și IBTM World Barcelona.

Lista include și evenimente organizate la Chișinău, Milano, Varșovia și Rimini, precum și participări la Budapesta, Belgrad, Lillestrøm, în apropiere de Oslo, și Istanbul.

Pe plan intern, Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului va promova oferta turistică a României la Târgul de Turism al României și la Wonder Destinations, organizat la Cluj-Napoca.

Înscrierile pentru operatorii din turism sunt deschise

Companiile și organizațiile interesate să participe se pot înscrie prin transmiterea unei solicitări la adresa de e-mail [email protected].

Selecția participanților se va face în urma verificării eligibilității și a evaluării pe bază de punctaj, conform criteriilor legale.

Operatorii economici selectați vor beneficia de acoperirea integrală a taxei de participare și a costurilor pentru închirierea și amenajarea standului, pentru o suprafață de 3 metri pătrați pentru fiecare expozant.

De asemenea, vor putea primi decontarea a 50% din cheltuielile de transport extern, în limita a 500 de euro, precum și a 50% din costul primei nopți de cazare, în limitele prevăzute de lege.

Calendarul participărilor poate fi modificat în funcție de înscrieri, evoluția contextului internațional sau eventuale situații neprevăzute.

Lista completă a celor 24 de târguri internaționale și a celor două evenimente din România este disponibilă pe site-ul MEDAT.