Declarația a fost făcută la deschiderea summitului oamenilor de afaceri din cadrul Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC), organizat la Shenzhen, în sudul Chinei, scrie Reuters. Putin a vorbit despre fragmentarea economiei mondiale și despre riscurile politice și militare care afectează relațiile internaționale. În opinia sa, statele trebuie să caute soluții prin cooperare, nu prin izolare.

„Mă aștept, așadar, la beneficii potențiale importante din viitoarea întâlnire trilaterală a liderilor Rusiei, Chinei și Statelor Unite, programată în marja summitului APEC”, a declarat președintele rus. El a susținut că reuniunea oferă ocazia unui schimb constructiv de opinii între marile puteri, într-un moment în care relațiile dintre acestea sunt marcate de numeroase dispute.

Putin și Xi Jinping, discuții separate înaintea întâlnirii cu Trump

Președintele rus a avut miercuri și o întrevedere bilaterală cu Xi Jinping, înaintea negocierilor la care urmează să participe Donald Trump. Putin a apreciat că parteneriatul dintre Moscova și Beijing în domeniul politicii externe funcționează „constant și pozitiv pe scena internațională”.

❗️ ‘Mr. Chairman, MY DEAR FRIEND — I AM TRULY GLAD TO MEET YOU HERE’ Russian President VLADIMIR PUTIN MEETS Chinese President XI JINPING in SHENZHEN — CONGRATULATES him on the city’s remarkable transformation into one of the world’s largest MEGACITIES https://t.co/p8oIHKBZn4 — RTRussia (@RT_Russia_) November 18, 2026

La rândul său, Xi Jinping a cerut măsuri concrete pentru extinderea cooperării dintre cele două țări. Liderul chinez a susținut că Rusia și China trebuie să contribuie la dezvoltarea unei lumi multipolare, în care influența internațională să nu fie concentrată într-un singur centru de putere. Xi a afirmat că relațiile dintre Beijing și Moscova au rămas solide în ciuda dificultăților întâmpinate de-a lungul timpului.

Ce urmează la întâlnirea Trump-Xi-Putin

Discuțiile dintre cei trei președinți sunt programate joi, 19 noiembrie, în marja summitului APEC. Potrivit informațiilor Reuters, agenda include războaiele din Ucraina și Iran, relațiile comerciale, inteligența artificială și armamentul nuclear. Înaintea reuniunii trilaterale, Donald Trump și Xi Jinping urmează să participe la un prânz de lucru bilateral.

Întâlnirea are loc într-un moment complicat pentru comerciale dintre Washington și Beijing. Acesta este accentuat și de noile restricții americane privind accesul Chinei la cipuri avansate pentru inteligență artificială. Pentru Rusia, discuțiile vin într-un moment în care războiul din Ucraina continuă, iar relațiile Moscovei cu statele occidentale se află la un nivel tensionat. Deocamdată, niciuna dintre cele trei țări nu a anunțat un acord concret care ar urma să fie semnat la reuniunea de joi.