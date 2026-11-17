Planul prezentat de Marine Le Pen și de președintele RN, Jordan Bardella, prevede posibilitatea pensionării între 60 și 62 de ani, în funcție de momentul începerii activității profesionale și de perioada de contribuție la sistemul public, relatează Reuters.

Propunerea reprezintă o schimbare majoră față de reforma promovată de Emmanuel Macron, care a prevăzut creșterea progresivă a vârstei legale de pensionare de la 62 la 64 de ani și a provocat proteste de amploare în Franța.

Cine ar putea ieși la pensie la 60 de ani

Potrivit proiectului, persoanele care au început să lucreze înainte de împlinirea vârstei de 20 de ani ar putea beneficia de pensionare de la 60 de ani, după 40 de ani de contribuții.

Pentru ceilalți salariați, vârsta de pensionare ar urma să crească progresiv, până la 62 de ani, iar perioada necesară de cotizare ar putea ajunge la 42 de ani.

Sistemul ar cuprinde cinci praguri de pensionare: 60 de ani, 60 de ani și șase luni, 61 de ani, 61 de ani și șase luni și 62 de ani.

Marine Le Pen susține că sute de mii de angajați ar putea ieși la pensie cu doi sau trei ani mai devreme decât în condițiile prevăzute de reforma promovată de actualul președinte.

Reforma lui Macron ar urma să fie anulată în 2028

Marine Le Pen a anunțat că intenționează să inițieze modificările imediat după o eventuală preluare a puterii.

Planul său prevede eliminarea reformei asociate fostului premier Élisabeth Borne începând cu 1 ianuarie 2028, urmând ca noul sistem să fie introdus treptat până în 2032.

Reforma pensiilor promovată de Emmanuel Macron, adoptată în 2023, a reprezentat una dintre cele mai controversate măsuri ale președinției sale. Guvernul a justificat majorarea vârstei de pensionare prin necesitatea limitării dezechilibrelor financiare ale sistemului public.

Aplicarea creșterii vârstei de pensionare a fost însă suspendată în 2026, pe fondul disputelor politice privind viitorul sistemului.

Un fond de pensii de aproape 900 de miliarde de euro

Proiectul lui Marine Le Pen nu se limitează la reducerea vârstei de pensionare.

Rassemblement National propune și introducerea unei componente obligatorii de capitalizare, care să funcționeze alături de sistemul actual, bazat pe contribuțiile persoanelor active.

Potrivit estimărilor prezentate de partid, noul mecanism ar putea acumula aproape 900 de miliarde de euro într-o generație.

Jordan Bardella susține că sistemul ar putea produce un randament mediu anual cuprins între 4% și 6%, oferind viitorilor pensionari un capital suplimentar față de pensia publică.

Cât ar costa reducerea vârstei de pensionare

Finanțarea reformei reprezintă una dintre principalele probleme ale proiectului.

Potrivit calculelor prezentate de Rassemblement National, costul brut al modificărilor ar ajunge la aproximativ 18,6 miliarde de euro în 2032.

Partidul susține că noile reguli privind contribuțiile și alte măsuri de echilibrare bugetară ar putea compensa aceste cheltuieli și ar permite chiar obținerea unui excedent.

Aceste calcule nu reprezintă însă o garanție că reforma va putea fi aplicată fără presiuni suplimentare asupra finanțelor publice franceze.

Marine Le Pen a declarat că nu exclude organizarea unui referendum dacă proiectul nu va obține sprijinul necesar în Parlament.