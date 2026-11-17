„Dacă Consiliul de Administrație decide că revenirea mea este în interesul acționarilor noștri, al angajaților noștri, al companiei și al Americii, aș fi onorat să răspund acestor solicitări și să revin în funcția de director general”, a declarat Huang într-o postare publicată pe X.

Huang a recunoscut că a comis „greșeli grave” în viața sa personală, dar a precizat că a primit un „val” de sprijin din partea angajaților, investitorilor, partenerilor de afaceri și clienților în ceea ce privește revenirea sa.

Over the past week, I’ve been overwhelmed by the love and support of friends, industry colleagues, and people I’ve never met. Thank you to everyone who has shown kindness to my family and me. It means the world to me. I came to the United States 53 years ago, and becoming an American citizen is one of the greatest gifts and proudest moments of my life. NVIDIA has been my life’s work. Building it into the company it is today alongside my colleagues has been a privilege and an honor. Nowhere but in America could a company like NVIDIA be possible. I love our country, and I love NVIDIA. I did not live up to the standards expected of everyone at NVIDIA, and I have made serious mistakes in my personal life. I created problems for the Board that I deeply regret. I own my mistakes completely, and I am committed to cooperating with the Board’s independent investigation. Since my departure, I’ve seen an outpouring of calls from NVIDIA’s employees, investors, business partners, and customers for me to return as CEO. Many continue to reach out to me directly as the company navigates complex technology, market, competitive, and geopolitical dynamics. NVIDIA is a once-in-a-generation company. If the Board of Directors decides that my return is in the best interest of our shareholders, our employees, the company, and America, I would be honored to answer these calls and return as CEO. Thank you again to everyone who has shared their good wishes. I am profoundly humbled by your support. To my family: I love you, and I will spend the rest of my life being worthy of yours. Jensen — Jensen Huang (@JensenHuang) November 17, 2026

Nvidia nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii cu privire la declarația lui Huang. Luni, o persoană familiarizată cu poziția consiliului de administrație, care a insistat să rămână anonimă pentru a discuta acest subiect, a declarat pentru Associated Press că, în prezent, consiliul nu ia în considerare revenirea lui Huang.

Trump a sugerat că fostul director general ar putea reveni la conducerea Nvidia

Declarația fostului director vine după ce, luni, Trump a sugerat că Huang ar putea reveni la conducerea companiei, afirmând că acesta „a învățat o lecție importantă” și că „cu siguranță nu ar avea nimic împotrivă” dacă fostul director al Nvidia ar fi repus în funcție.

Săptămâna trecută, Jensen Huang și-a dat demisia din fruntea companiei Nvidia. Acesta ar fi fost îndepărtat din Consiliul de Administrație după ce ar fi avut relații extraconjugale, atât cu o femeie de afaceri chineză suspectată fi un agent al serviciilor secrete din Beijing, cât și cu o directoare de rang înalt care îi era subordonată. Femeia de afaceri cu care Huang avea o relație și care, potrivit unor informații, ar fi avut legături cu serviciile secrete chineze, era director la firma de cloud computing Megaspeed International, cu sediul în Singapore, o companie anchetată de autoritățile americane pentru că ar fi încălcat controalele americane privind exporturile prin deturnarea ilegală a cipurilor avansate de inteligență artificială ale Nvidia către companii chineze.

De acum, Huang urmează să fie audiat de mai multe comisii ale Camerei Reprezentanților din SUA.