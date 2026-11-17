Întâlnirea dintre Dong Jun și ministrul italian al Apărării, Guido Crosetto, care a fost anunțată abia după încheierea sa, a marcat prima vizită a unui ministru chinez al Apărării în Italia din ultimii 18 ani, scrie Financial Times.

Vizita lui Dong are loc după o perioadă de relații tensionate între Roma și Beijing, în urma retragerii Italiei, în 2023, din Inițiativa „Belt and Road”, principalul proiect global de infrastructură promovat de președintele Xi Jinping.

În declarații separate, publicate după discuții, Italia și China au transmis că cei doi miniștri au purtat discuții „sincere și cordiale” și au convenit asupra importanței „consolidării dialogului, inclusiv între forțele noastre armate, și a contribuției la securitatea și stabilitatea regională și globală”.

Dong, amiral în cadrul forțelor navale ale Armatei Populare de Eliberare a Chinei, a vizitat marți orașul italian Brindisi, unde a purtat discuții cu oficiali de rang înalt ai marinei italiene, la bordul unei nave militare de aprovizionare.

Dong urmează să viziteze și Regatul Unit în această săptămână, potrivit unor surse citate de Financial Times.

Francesco Sisci, expert în China și consilier al lui Crosetto, a declarat pentru FT că turneul lui Dong, care vine după vizitele efectuate anul trecut în Germania și Franța, face parte din eforturile Chinei de a consolida comunicarea cu Europa, într-o perioadă de tensiuni geopolitice tot mai mari generate de sprijinul Beijingului pentru Rusia și Iran.

Acesta a afirmat că Beijingul a recunoscut că are „probleme politice fără precedent” cu Europa, din cauza pozițiilor sale față de Ucraina și Iran.