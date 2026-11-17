„Nu am nicio informație în acest sens”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez de Externe, Guo Jiakun, într-o conferință de presă, fără a oferi însă mai multe detalii.

Trump a spus că s-ar putea vedea cu liderul de la Phenian

Donald Trump a declarat luni că s-ar putea întâlni cu Kim Jong-un în timpul turneului său în Asia și în timpul unei vizite în China. Aici, este așteptat miercuri pentru un summit regional Asia-Pacific, potrivit AFP.

Întrebat unde ar putea avea loc această întâlnire, președintele american a spus că Kim Jong-un „ar putea veni” în China.

Totuși, liderul de la Casa Albă a adăugat că această întrevedere la Beijing „depinde de președintele chinez” Xi Jinping.

Marți, Trump a ajuns în Filipine, unde participă la o reuniune a principalilor parteneri ai Washingtonului din regiunea Indo-Pacific.

Donald Trump participă pentru prima dată în actualul mandat la o reuniune a grupului Quad, format din Statele Unite, Japonia, Australia și India.

Donald Trump va discuta cu Xi Jinping și Vladimir Putin

Reuniunea precede summitul APEC din Shenzhen, China, unde liderul SUA este așteptat să discute cu Xi Jinping și Vladimir Putin.

Trump are programată și semnarea unei declarații comune cu premierul Thailandei, Anutin Charnvirakul, privind negocierile comerciale bilaterale.

Vizita președintelui american în Asia are loc la scurt timp după ce Washingtonul a anunțat noi restricții asupra accesului Chinei la cipuri avansate pentru inteligență artificială, inclusiv produse Nvidia.

Disputa tehnologică se adaugă tensiunilor comerciale dintre cele două puteri, înaintea summitului APEC din 18-19 noiembrie.