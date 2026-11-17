Cabinetul de la Berlin urmează să decidă miercuri asupra nominalizării, după ce ministrul german de Finanțe, Lars Klingbeil, i-ar fi recomandat candidatura cancelarului Friedrich Merz.

Funcția de economist-șef al BCE este una dintre cele trei poziții importante din cadrul instituției care urmează să fie ocupate până la sfârșitul anului. Președinta BCE, Christine Lagarde, ar urma să renunțe la funcție în februarie, în timp ce Isabel Schnabel, reprezentanta Germaniei în Comitetul executiv, va pleca la Fondul Monetar Internațional la începutul anului 2027. Mandatul actualului economist-șef, Philip Lane, se încheie în luna mai.

Cine ar putea prelua conducerea BCE după Christine Lagarde

În paralel cu nominalizarea pentru funcția de economist-șef, statele europene discută și despre viitorul președinte al BCE. Potrivit publicației POLITICO, Germania ar fi tot mai dispusă să susțină un acord prin care spaniolul Pablo Hernández de Cos să o înlocuiască pe Christine Lagarde.

Principalul său contracandidat, Klaas Knot, fost guvernator al Băncii Centrale a Olandei și fost președinte al Consiliului pentru Stabilitate Financiară, s-ar pregăti să se retragă din cursă, a relatat publicația olandeză Volkskrant. Knot nu a răspuns imediat solicitării POLITICO de a comenta informația.

Markus Brunnermeier, considerat un candidat cu experiență

„Brunnermeier este un economist remarcabil, care predă în prezent la Princeton”, a declarat unul dintre oficialii germani citați de POLITICO, sub protecția anonimatului. Acesta a apreciat că economistul ar fi o alegere excelentă din punct de vedere profesional.

Economistul-șef este unul dintre cei mai influenți oficiali ai BCE. Acesta are un rol important în pregătirea și coordonarea discuțiilor Consiliului guvernatorilor privind stabilirea dobânzilor.

În cazul în care va fi numit, Brunnermeier ar deveni al treilea german care ocupă această funcție de la înființarea BCE, după Otmar Issing și Jürgen Stark.

În vârstă de 57 de ani, Markus Brunnermeier este originar din Bavaria și se bucură de aprecierea coaliției de guvernare de la Berlin, formată din creștin-democrații cancelarului Friedrich Merz și social-democrați.

Anul trecut, economistul a participat la o reuniune a cabinetului german, unde a susținut o prezentare despre reziliența economică. Potrivit unor oficiali, intervenția sa a lăsat o impresie puternică asupra participanților.