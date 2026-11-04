Inflația din zona euro a ajuns la cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani din cauza creșterii prețurilor la energie

Rata anuală a inflației în cele 21 de țări care folosesc moneda euro a ajuns la 4% în octombrie, față de 3,8% în septembrie, potrivit datelor preliminare publicate miercuri de Eurostat, biroul de statistică al Uniunii Europene.

Creșterea a fost în concordanță cu estimările economiștilor consultați de Reuters, care anticipau o rată a inflației de 4%.

Energia a înregistrat cea mai mare creștere anuală a prețurilor dintre principalele categorii analizate de Eurostat, de 20,8% în octombrie, comparativ cu 18,9% în septembrie.

Inflația în sectorul serviciilor a crescut ușor, la 3,3%, față de 3,2% în luna precedentă.

Prețurile alimentelor, băuturilor alcoolice și tutunului au crescut cu 1,6% față de aceeași perioadă a anului trecut, după un avans de 1,3% în septembrie.

Inflația de bază, indicator care exclude prețurile volatile ale energiei, alimentelor, alcoolului și tutunului, s-a menținut la 2,5%, în concordanță cu așteptările economiștilor.

BCE ar putea majora din nou dobânzile

Inflația din zona euro a crescut puternic în acest an, în special din cauza scumpirii energiei provocate de războiul purtat de SUA în Iran, și se situează cu mult peste ținta de 2% stabilită de BCE.

BCE a majorat deja dobânzile de două ori în acest an, încercând să limiteze creșterea inflației. Deși banca centrală a menținut dobânzile neschimbate săptămâna trecută, mai mulți oficiali, inclusiv guvernatorii băncilor centrale din Germania și Italia, au semnalat că o nouă majorare în decembrie este probabilă.

Economiștii avertizează că prețurile ridicate ale motorinei și gazelor naturale ar putea duce la noi scumpiri în lunile următoare.

BCE estimează că inflația se va menține peste 4% în cea mai mare parte a primei jumătăți a anului 2027.