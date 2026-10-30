Christine Lagarde, încurajată să candideze la președinția Franței. Cine o susține?

Fostul ministru francez al Economiei, Bruno Le Maire, s-a declarat entuziasmat de posibilitatea ca Christine Lagarde să intre în cursa pentru președinția Franței.

„Sunt entuziasmat, pentru că eu cred că, dintre toate persoanele care pot aspira în mod legitim la cea mai înaltă funcție, cea de șef al statului (…), Christine Lagarde se numără printre puținele personalități care, în opinia mea, îndeplinesc aceste calități”, a declarat Bruno Le Maire, citat de Le Figaro.

Christine Lagarde, actuala președintă a Băncii Centrale Europene (BCE), a anunțat joi că își va încheia mandatul mai devreme, la începutul lunii februarie 2027.

Plecarea de la BCE alimentează speculațiile despre o posibilă candidatură

Christine Lagarde a explicat joi că a decis să plece înainte de termen de la conducerea BCE pentru a avea mai multă libertate de exprimare și pentru a se implica în alte domenii decât politica monetară.

Anunțul a fost făcut cu numai câteva luni înaintea alegerilor prezidențiale din Franța, programate în 2027.

Bruno Le Maire speră că această decizie marchează revenirea fostei ministre a Economiei în viața politică franceză. „Sper că am înțeles bine că va reveni în dezbaterea politică și că va juca un rol în anii următori”, a declarat acesta.

Fostul ministru a amintit că Lagarde a mai ocupat funcții importante în Guvernul Franței. „Așadar, cred că, dacă revine, probabil aspiră la mai mult”, a explicat el.

Bruno Le Maire a precizat că și-ar dori acest lucru pentru Franța, dar a subliniat că hotărârea îi aparține exclusiv Christinei Lagarde: „Până la urmă, va fi alegerea ei, va fi decizia ei”.

Anterior, Lagarde a respins ideea unei candidaturi

Deși plecarea sa de la BCE a alimentat speculațiile privind intrarea în cursa prezidențială, Christine Lagarde a declarat la sfârșitul lunii septembrie, într-un interviu acordat publicației La Croix, că nu intenționează să candideze.

Ea a explicat că funcția de președinte al Franței presupune multă energie și implicare, iar vârsta sa, de 70 de ani, ar putea reprezenta un obstacol.

Christine Lagarde a fost ministru al Economiei în timpul președinției lui Nicolas Sarkozy, apoi a condus Fondul Monetar Internațional, înainte de a prelua conducerea BCE, în 2019.

Mandatul său la Banca Centrală Europeană a trebui să se încheie în octombrie 2027, dar Lagarde a anunțat că va părăsi instituția pe 7 februarie, cu aproape nouă luni mai devreme.