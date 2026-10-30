Prima pagină » Știri externe » Christine Lagarde, încurajată să candideze la președinția Franței. Cine o susține?

Christine Lagarde, încurajată să candideze la președinția Franței. Cine o susține?

Christine Lagarde, care a anunțat că va pleca de la conducerea Băncii Centrale Europene, este încurajată să candideze la alegerile prezidențiale din Franța, programate în 2027. Un fost ministru francez și-a exprimat public susținerea pentru o eventuală candidatură.
Christine Lagarde, încurajată să candideze la președinția Franței. Cine o susține?
Sursa foto: Andreas Arnold/dpa
Maria Miron
30 oct. 2026, 09:07, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Fostul ministru francez al Economiei, Bruno Le Maire, s-a declarat entuziasmat de posibilitatea ca Christine Lagarde să intre în cursa pentru președinția Franței.

„Sunt entuziasmat, pentru că eu cred că, dintre toate persoanele care pot aspira în mod legitim la cea mai înaltă funcție, cea de șef al statului (…), Christine Lagarde se numără printre puținele personalități care, în opinia mea, îndeplinesc aceste calități”, a declarat Bruno Le Maire, citat de Le Figaro.

Christine Lagarde, actuala președintă a Băncii Centrale Europene (BCE), a anunțat joi că își va încheia mandatul mai devreme, la începutul lunii februarie 2027.

Plecarea de la BCE alimentează speculațiile despre o posibilă candidatură

Christine Lagarde a explicat joi că a decis să plece înainte de termen de la conducerea BCE pentru a avea mai multă libertate de exprimare și pentru a se implica în alte domenii decât politica monetară.

Anunțul a fost făcut cu numai câteva luni înaintea alegerilor prezidențiale din Franța, programate în 2027.

Bruno Le Maire speră că această decizie marchează revenirea fostei ministre a Economiei în viața politică franceză. „Sper că am înțeles bine că va reveni în dezbaterea politică și că va juca un rol în anii următori”, a declarat acesta.

Fostul ministru a amintit că Lagarde a mai ocupat funcții importante în Guvernul Franței. „Așadar, cred că, dacă revine, probabil aspiră la mai mult”, a explicat el.

Bruno Le Maire a precizat că și-ar dori acest lucru pentru Franța, dar a subliniat că hotărârea îi aparține exclusiv Christinei Lagarde: „Până la urmă, va fi alegerea ei, va fi decizia ei”.

Anterior, Lagarde a respins ideea unei candidaturi

Deși plecarea sa de la BCE a alimentat speculațiile privind intrarea în cursa prezidențială, Christine Lagarde a declarat la sfârșitul lunii septembrie, într-un interviu acordat publicației La Croix, că nu intenționează să candideze.

Ea a explicat că funcția de președinte al Franței presupune multă energie și implicare, iar vârsta sa, de 70 de ani, ar putea reprezenta un obstacol.

Christine Lagarde a fost ministru al Economiei în timpul președinției lui Nicolas Sarkozy, apoi a condus Fondul Monetar Internațional, înainte de a prelua conducerea BCE, în 2019.

Mandatul său la Banca Centrală Europeană a trebui să se încheie în octombrie 2027, dar Lagarde a anunțat că va părăsi instituția pe 7 februarie, cu aproape nouă luni mai devreme.

Recomandarea video

Surse | Un mercenar român a fost ucis în luptele din Republica Democrată Congo / Românul, fost militar, lupta alături de americani
G4Media
Cornel Dinu, declarații tulburătoare după ce și-a scos vila la vânzare: „Sunt la pământ! Bestia aia îmi cere 30.000 de euro”
GSP.ro
Elevul de la Liceul Militar care a măcelărit o fată în Grădina Botanică din Craiova s-a spânzurat în celulă. Criminalul a fost salvat în ultima clipă
Gandul
MESAJUL transmis de Mihaela Rădulescu, după ce fiica lui Cosmin Cernat a fost agresată de soțul Monicăi Iagăr
Cancan
„Fabuloasă ca de obicei”. Raluca Zenga a încins atmosfera cu imaginile în costum de baie din cea mai recentă vacanță
Prosport
Niculae Bădălău, bun de judecat pentru corupție, după aproape 4 ani. Judecătorii: „Excluderea unor probe nu înseamnă nulitatea rechizitoriului”
Libertatea
Șase băuturi aparent sănătoase care pot conține mai mult zahăr decât o gogoașă. Ce arată etichetele produselor?
CSID
Programul Rabla 2026: AFM redeschide înscrierile pe 3 noiembrie. Peste 35 de milioane de lei, disponibili pentru persoanele fizice
Promotor