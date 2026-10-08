Prima pagină » Știri externe » Un candidat la președinția Franței compară guvernul Netanyahu cu Hamas: „Terorism de stat”

Un candidat la președinția Franței compară guvernul Netanyahu cu Hamas: „Terorism de stat”

Fabien Roussel, candidat la alegerile prezidențiale din Franța din 2027, acuză guvernul israelian condus de Benjamin Netanyahu de „terorism de stat” și îl compară cu gruparea teroristă Hamas. Politicianul francez consideră că ambele părți împiedică instaurarea păcii în Orientul Mijlociu.
Un candidat la președinția Franței compară guvernul Netanyahu cu Hamas: „Terorism de stat”
Atac israelian în orașul Gaza/septembrie 2025/sursa foto: Photo: Abed Rahim Khatib/dpa
Maria Miron
08 oct. 2026, 09:24, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Fabien Roussel, candidatul Partidului Comunist Francez (PCF) la alegerile prezidențiale din 2027, a lansat acuzații grave la adresa guvernului israelian, pe care îl consideră responsabil pentru practicarea „terorismului de stat”.

„Există un alt tip de terorism care face ravagii, și anume terorismul de stat practicat de un guvern israelian de extremă dreapta, cel al domnului Netanyahu”, a spus Roussel, în cadrul unei intervenții la postul de televiziune LCI, potrivit Le Figaro.

Politicianul francez a condamnat și atacurile comise de Hamas la 7 octombrie 2023, pe care le-a descris drept „un act de terorism barbar”.

Candidatul la președintia Frantei a subliniat că „terorismul trebuie condamnat fără nicio ezitare”.

Roussel: Guvernul Netanyahu și Hamas distrug perspectivele păcii

Roussel a mers mai departe cu acuzațiile, comparând direct guvernul israelian cu gruparea Hamas. „Pun în paralel guvernul israelian al domnului Netanyahu și gruparea teroristă Hamas”, a declarat politicianul francez.

Acesta consideră că cele două părți contribuie la deteriorarea situației din regiune și împiedică găsirea unei soluții pașnice.

„Sunt ca într-o oglindă, își distrug propriile popoare și creează condițiile pentru ca pacea să nu fie posibilă în această regiune a lumii”, a adăugat Roussel.

„Vocile israeliene și palestiniene care cer pacea nu sunt auzite, deoarece, de ambele părți, există forțe extremiste care se confruntă și răspândesc ura”, a spus candidatul la președinția Franței, criticând faptul că vocile israelienilor și palestinienilor care susțin pacea nu sunt ascultate.

Trei ani de la atacurile Hamas asupra Israelului

Israelul a comemorat miercuri, 7 octombrie, trei ani de la atacul lansat de Hamas în 2023.
Considerat cel mai sângeros episod din istoria Israelului, acesta s-a soldat cu moartea a 1.221 de persoane, dintre care 51 de cetățeni francezi, conform unui bilanț al agenției AFP. Alte 251 de persoane au fost luate ostatice și duse în Fâșia Gaza.

Ofensiva militară lansată ulterior de Israel în Fâșia Gaza a provocat moartea a peste 74.200 de persoane, potrivit Ministerului Sănătății din teritoriul palestinian, ale cărui date sunt considerate credibile de ONU.

Recomandarea video

Trump va da numele liniei electrice de înaltă tensiune planificată să se facă între Moldova și România / „Trump Liberty Line” va costa 130 de milioane de dolari
G4Media
I-a adus soției flori, apoi s-a împușcat în cap! Dezvăluiri cutremurătoare din ziua în care arbitrul Gheorghe Moldovan s-a sinucis: „Fetițele stăteau și priveau”
GSP.ro
Călin și Cristela Georgescu, a treia zi la DIICOT. Perchezițiile informatice continuă. Ce pot afla procurorii în urma procedurilor tehnice
Gandul
Probleme pentru cea mai bătrână mamă din lume. Casa Adrianei Iliescu a fost vandalizată
Cancan
FOTO. Soția lui Cristiano Ronaldo, apariție spectaculoasă
Prosport
Vasile Dîncu, despre desemnarea lui Luca Niculescu pentru formarea guvernului: „Există o revoltă în interiorul PSD în acest moment”
Libertatea
Cea mai sănătoasă legumă din lume. E mai bună decât spanacul și are un scor nutrițional de nota 10!
CSID
Dacia ar putea ajuta Armata Română să producă o dronă terestră. Scorilo poate transporta 500 kg și atinge 60 km/h
Promotor