Prima pagină » Știri externe » „Tentativă de lovitură de stat” în Israel. Netanyahu, acuzat că ar fi folosit poliția pentru a influența alegerile

„Tentativă de lovitură de stat” în Israel. Netanyahu, acuzat că ar fi folosit poliția pentru a influența alegerile

Premierul israelian în exercițiu Benjamin Netanyahu este acuzat de liderii opoziției că ar fi încercat să influențeze alegerile parlamentare din octombrie prin folosirea poliției împotriva unor activiști arabo-israelieni. Acuzațiile au apărut după o investigație televizată privind arestări efectuate în ziua votului și o presupusă încercare de interceptare a unor parlamentari. 
„Tentativă de lovitură de stat” în Israel. Netanyahu, acuzat că ar fi folosit poliția pentru a influența alegerile
Benjamin Netanyahu/sursa foto: DPA Images/Marek Ladzinski via Hepta
Victor Dan Stephanovici
16 nov. 2026, 11:58, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Pe măsură ce ies la iveală tot mai multe detalii, devine clar: nu a fost o încercare de perturbare a alegerilor. A fost o tentativă de lovitură de stat”, a scris luni pe X Yair Lapid, fost lider al opoziției, potrivit Euronews. Declarația vine după dezvăluirile postului israelian Channel 12 despre evenimentele din jurul alegerilor parlamentare din 27 octombrie.

Trei activiști arestați după informații venite din biroul premierului

Potrivit investigației, Ido Norden, șeful de cabinet al lui Netanyahu, ar fi contactat poliția în ajunul scrutinului pentru a semnala presupuse nereguli comise de membri ai partidului arabo-israelian Ra’am. Norden le-ar fi indicat polițiștilor o sursă de informații care lucrase anterior în biroul premierului. Pe baza acestor informații, trei activiști Ra’am au fost arestați. Ulterior, toți au fost eliberați, după ce poliția a constatat că acuzațiile nu erau susținute de dovezi.

În timpul alegerilor, Netanyahu a acuzat partidele arabe de fraudă electorală. Acestea obținuseră un număr record de mandate în Parlament. Biroul premierului a respins acuzațiile privind implicarea în organizarea arestărilor. Potrivit explicației oficiale, Norden doar a pus în legătură cu poliția o persoană care susținea că deține informații despre posibile infracțiuni.

Serviciul de securitate ar fi cerut interceptarea a cinci parlamentari

Separat, publicația Haaretz a relatat că David Zini, directorul serviciului israelian de securitate internă Shin Bet, ar fi solicitat autorizarea interceptării a cinci parlamentari arabo-israelieni. Cererea a fost respinsă de procurorul general, din lipsă de dovezi. Liderul Joint List, Yousef Jabareen, a calificat dezvăluirile drept o posibilă încercare de deturnare a rezultatului alegerilor.

Dacă informațiile se confirmă, vorbim despre un mecanism infracțional care a funcționat chiar din centrul guvernului pentru a manipula rezultatele alegerilor”, a transmis acesta. Yoav Segalovitz, reprezentant al partidului Ra’am și fost șef al poliției, a cerut o anchetă penală independentă, care să stabilească responsabilitatea tuturor persoanelor implicate.

Eisenkot cere plecarea imediată a lui Netanyahu

Gadi Eisenkot, fost șef al Statului Major și principalul rival politic al lui Netanyahu, a declarat că premierul în exercițiu „nu mai poate rămâne la conducerea guvernului nici măcar un minut”. Eisenkot consideră că presupusele intervenții ale colaboratorilor premierului reprezintă o amenințare pentru democrația israeliană și a cerut investigarea cazului.

Acuzațiile apar într-un moment în care Israelul încearcă să formeze un nou guvern. Nici blocul lui Netanyahu, nici opoziția condusă de Eisenkot nu au obținut cele 61 de mandate necesare unei majorități parlamentare. Cele două principale formațiuni arabo-israeliene, Joint List și Ra’am, și-au exprimat sprijinul pentru Eisenkot, căruia președintele Isaac Herzog i-a încredințat mandatul de formare a guvernului.

Recomandarea video

„Dacă mai are roți, dacă mai are oglinzi, dacă are cheia în contact” / Cel mai stupid spor găsit la STB
G4Media
„Prea mult!” » Un fotomodel a apărut într-o ținută interzisă la meciul din weekend!
GSP.ro
Prima reacție a lui Nicușor Dan după ce Dacian Cioloș a pierdut șefia francofoniei: „Această candidatură a arătat că avem capacitatea, abilitatea și cunoștințele pentru a desfășura campanii de anvergură internațională”
Gandul
Motivul real pentru care Ian și Mira au fost dați afară de la Insula Iubirii. Adevărul e cu totul altul
Cancan
FOTO. Roberta, noua ispită din liga lui Cristi Chivu! Blonda arată spectaculos
Prosport
117,7 miliarde de euro în 20 ani de când România a devenit membru UE: unde au ajuns banii europeni ai României. Bilanț: trei euro primiți pentru fiecare euro dat
Libertatea
Oasele pe care le vei avea la 70 de ani se construiesc încă de la 20. Obiceiurile care te pot proteja de osteoporoză
CSID
Mașina Zilei: Nu este SUV, dar are tot ce îi trebuie unei familii. Cât costă o Škoda Octavia Combi din 2021
Promotor