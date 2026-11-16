„Tentativă de lovitură de stat” în Israel. Netanyahu, acuzat că ar fi folosit poliția pentru a influența alegerile

„Pe măsură ce ies la iveală tot mai multe detalii, devine clar: nu a fost o încercare de perturbare a alegerilor. A fost o tentativă de lovitură de stat”, a scris luni pe X Yair Lapid, fost lider al opoziției, potrivit Euronews. Declarația vine după dezvăluirile postului israelian Channel 12 despre evenimentele din jurul alegerilor parlamentare din 27 octombrie.

Trei activiști arestați după informații venite din biroul premierului

Potrivit investigației, Ido Norden, șeful de cabinet al lui Netanyahu, ar fi contactat poliția în ajunul scrutinului pentru a semnala presupuse nereguli comise de membri ai partidului arabo-israelian Ra’am. Norden le-ar fi indicat polițiștilor o sursă de informații care lucrase anterior în biroul premierului. Pe baza acestor informații, trei activiști Ra’am au fost arestați. Ulterior, toți au fost eliberați, după ce poliția a constatat că acuzațiile nu erau susținute de dovezi.

An investigation by the program „Uvda” on Israel’s Channel 12 has revealed suspicions of coordination between officials close to interim Prime Minister Benjamin Netanyahu and the Israeli police. The investigation alleges that intelligence was planted to facilitate a wave of arrests targeting activists from the United Arab List on election day—a development Netanyahu subsequently exploited during his campaign to warn against what he described as Arabs „stealing” the election. According to the report, on the eve of the election, the police received a tip from Ido Norden, the chief of staff in Netanyahu’s office, regarding Arab citizens in the Negev. This was followed by information from a former employee of Netanyahu’s office, prompting the police to raid the homes of three Arab citizens and arrest them without judicial warrants. Among those detained was Dr. Siaf Abu Riash, from the city of Rahat, who was held for six days. The investigation further revealed that on election day, David Zini, a senior official within the Shin Bet (Israel’s internal security service), requested authorization to wiretap five Arab members of the Knesset, citing suspicions of foreign interference in the election; however, the Attorney General rejected the request. In response, Gadi Eisenkot stated that Netanyahu should not remain in power for even another minute, nor should new elections be held while he serves as Prime Minister. Eisenkot argued that fair elections cannot take place in Israel as long as Netanyahu remains in office—a consideration that is guiding his own negotiations regarding the formation of a government. Eisenkot called for an immediate investigation, demanding clarifications from the police and the Shin Bet, and urged the establishment of a commission of inquiry into the interference of Netanyahu’s office in the electoral process. For its part, Netanyahu’s office denied any unlawful interference, described the Channel 12 report as false, and stated that his chief of staff had passed on criminal information he received to the police, in accordance with his legal duty. — Saad Abedine (@SaadAbedine) November 15, 2026

În timpul alegerilor, Netanyahu a acuzat partidele arabe de fraudă electorală. Acestea obținuseră un număr record de mandate în Parlament. Biroul premierului a respins acuzațiile privind implicarea în organizarea arestărilor. Potrivit explicației oficiale, Norden doar a pus în legătură cu poliția o persoană care susținea că deține informații despre posibile infracțiuni.

Serviciul de securitate ar fi cerut interceptarea a cinci parlamentari

Separat, publicația Haaretz a relatat că David Zini, directorul serviciului israelian de securitate internă Shin Bet, ar fi solicitat autorizarea interceptării a cinci parlamentari arabo-israelieni. Cererea a fost respinsă de procurorul general, din lipsă de dovezi. Liderul Joint List, Yousef Jabareen, a calificat dezvăluirile drept o posibilă încercare de deturnare a rezultatului alegerilor.

„Dacă informațiile se confirmă, vorbim despre un mecanism infracțional care a funcționat chiar din centrul guvernului pentru a manipula rezultatele alegerilor”, a transmis acesta. Yoav Segalovitz, reprezentant al partidului Ra’am și fost șef al poliției, a cerut o anchetă penală independentă, care să stabilească responsabilitatea tuturor persoanelor implicate.

Eisenkot cere plecarea imediată a lui Netanyahu

Gadi Eisenkot, fost șef al Statului Major și principalul rival politic al lui Netanyahu, a declarat că premierul în exercițiu „nu mai poate rămâne la conducerea guvernului nici măcar un minut”. Eisenkot consideră că presupusele intervenții ale colaboratorilor premierului reprezintă o amenințare pentru democrația israeliană și a cerut investigarea cazului.

Acuzațiile apar într-un moment în care Israelul încearcă să formeze un nou guvern. Nici blocul lui Netanyahu, nici opoziția condusă de Eisenkot nu au obținut cele 61 de mandate necesare unei majorități parlamentare. Cele două principale formațiuni arabo-israeliene, Joint List și Ra’am, și-au exprimat sprijinul pentru Eisenkot, căruia președintele Isaac Herzog i-a încredințat mandatul de formare a guvernului.