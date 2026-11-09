„Israelul are nevoie de o nouă conducere, ca de aer”. Eisenkot impune patru condiții partidelor care vor să intre în noul guvern

Liderul partidului de opoziție Yashar, Gadi Eisenkot, desemnat de președintele Isaac Herzog să formeze noul guvern al Israelului, propune o coaliție națională de urgență, deschisă partidelor care acceptă patru principii. El i-a invitat inclusiv pe parlamentarii partidului Likud, condus de Benjamin Netanyahu, să i se alăture.

„Cu mandatul care mi-a fost încredințat, voi conduce eforturile pentru formarea unui guvern național de urgență. Vor fi necesare demersuri politice extraordinare și neobișnuite”, a declarat Eisenkot în discursul susținut duminică la Reședința Prezidențială.

Politicianul a mai spus că țara sa traversează o perioadă de criză pe mai multe planuri, cu războaie încă în desfășurare, obiective militare neîndeplinite și relații diplomatice tot mai dificile cu aliații strategici. În plan intern, el a avertizat asupra pierderii încrederii în instituțiile statului și a riscului unei rupturi greu de reparat în societate.

„Israelul are nevoie de o nouă conducere așa cum are nevoie de aer pentru a respira”, a scris Eisenkot într-un mesaj publicat pe platforma X, după ceremonie.

Potrivit acestuia, „74 de membri ai Knessetului nu mai au încredere în continuarea mandatului guvernului și a celui care îl conduce”. „Aceasta este decizia poporului”, a adăugat Eisenkot.

Cele patru condiții pentru partidele care vor să intre la guvernare

Eisenkot propune formarea unui guvern național de urgență, bazat pe o coaliție politică largă, deschisă partidelor din tabere diferite. Pentru a participa la guvernare, acestea trebuie să accepte patru principii.

Acestea presupun recunoașterea Israelului ca stat evreiesc și democratic, precum și acceptarea valorilor Declarației de Independență din 1948, documentul prin care a fost proclamată înființarea statului Israel.

O altă cerință este introducerea obligației serviciului pentru toți, militar, național sau civil, în vederea consolidării armatei israeliene și a creșterii efectivelor acesteia.

În privința Hamas, Eisenkot cere recunoașterea grupării drept organizație teroristă și asumarea angajamentului de a-i distruge forțele militare și structurile de guvernare.

Partidele și parlamentarii care acceptă toate cele patru principii pot deveni parteneri în noul guvern, indiferent de apartenența politică.

Apel direct către Likud și partidele religioase

Liderul Yashar i-a invitat explicit pe membrii Likud, partidul condus de Benjamin Netanyahu, și pe reprezentanții partidelor religioase să susțină un guvern condus de el, dacă sunt de acord cu cele patru principii.

„Dacă membrii Likudului și ai partidelor religioase cred cu adevărat că acesta este un moment al unității, așa cum au declarat în fața președintelui, nu îmi pot imagina niciun motiv pentru care nu ar veni să susțină un guvern condus de mine și bazat pe principiile pe care le-am prezentat”, a declarat Eisenkot.

El a transmis că unirea partidelor din tabere politice diferite nu trebuie să fie doar o strategie de moment pentru obținerea puterii, ci un parteneriat autentic, bazat pe interesele comune ale societății israeliene.

Politicianul recunoaște că formarea guvernului va necesita compromisuri și negocieri dificile, dar a atras atenția că Israelul nu își permite să piardă timpul sau să organizeze noi alegeri.

„Israelul nu își permite să piardă timpul sau să revină la cicluri electorale interminabile. Provocările sunt prea mari”, a afirmat acesta.

Eisenkot promite să fie premierul tuturor israelienilor

Eisenkot a transmis că intenționează să conducă un guvern care să reprezinte întreaga populație, inclusiv cetățenii care nu l-au votat. El a spus că nu dorește ca o parte a societății să o domine pe cealaltă și a promis să conducă „cu răbdare, modestie și calm”.

„Intenționez să fiu prim-ministrul tuturor cetățenilor Israelului, atât al celor care m-au ales, cât și al celor care nu m-au ales”, a declarat liderul Yashar.

De asemenea, noua conducere ar trebui „să readucă Israelul pe calea libertății, dreptății și egalității” și să deschidă o nouă etapă, bazată pe „sionism, solidaritate și fraternitate”.

Președintele Isaac Herzog i-a încredințat oficial lui Gadi Eisenkot mandatul de formare a guvernului duminică, în cadrul unei ceremonii la Reședința Prezidențială din Ierusalim. Eisenkot a fost recomandat de 67 dintre cei 120 de parlamentari ai Knessetului să formeze noul guvern, în timp ce Benjamin Netanyahu de 46 de parlamentari.

Eisenkot are la dispoziție 28 de zile pentru formarea noului guvern, cu posibilitatea prelungirii termenului cu încă 14 zile.