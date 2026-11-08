Ucraina cere sancțiuni împotriva gigantului nuclear rus Rosatom și returnarea centralei Zaporojie

Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sîbiha, a cerut comunității internaționale să impună sancțiuni împotriva Rosatom, compania nucleară de stat a Rusiei, pe care o acuză de implicare directă în ocuparea centralei Zaporojie. Oficialul susține că Rusia pune în pericol securitatea nucleară a Europei și că centrala trebuie returnată Ucrainei.

Kievul acuză Rusia de șantaj nuclear

Într-un mesaj publicat duminică pe platforma X, Sîbiha a atras atenția asupra faptului că centrala nucleară Zaporojie, cea mai mare din Europa, a rămas fără alimentare externă cu energie electrică pentru a 16-a oară de la începutul anului.

Centrala a fost nevoită să folosească generatoarele diesel de urgență, care furnizează energia necesară răcirii reactoarelor. Potrivit ministrului ucrainean, rezervele de combustibil sunt suficiente doar pentru două săptămâni de funcționare limitată.

„Aceeași țară care ocupă ilegal centrala continuă să distrugă infrastructura energetică a Ucrainei, punând în pericol grav securitatea nucleară europeană”, a declarat Sîbiha.

Ministrul a acuzat Moscova că folosește securitatea nucleară drept instrument de șantaj și a avertizat că riscurile generate de situația centralei nu se limitează la teritoriul ucrainean.

„Rusia nu are dreptul să țină un întreg continent ostatic al consecințelor ocupației sale”, a afirmat oficialul ucrainean.

Ucraina cere sancționarea Rosatom

Sîbiha consideră că reacția internațională trebuie să fie pe măsura pericolului și solicită sancțiuni împotriva companiei Rosatom, implicată în administrarea centralei ocupate.

„Sancțiunile împotriva Rosatom ar fi trebuit impuse de mult timp. O companie implicată direct în ocuparea ilegală a unei centrale nucleare nu poate continua să își desfășoare activitatea internațională ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat”, a declarat ministrul.

El a mulțumit directorului general al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), Rafael Grossi, și echipei sale pentru eforturile de menținere a securității nucleare la Zaporojie.

„Singura soluție durabilă este returnarea centralei nucleare Zaporojie proprietarului și operatorului său de drept, Ucraina”, a subliniat șeful diplomației ucrainene.

AIEA a anunțat restabilirea alimentării cu energie electrică

Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) a anunțat duminică seară, aproape de ora 21.00, că alimentarea cu energie electrică a centralei Zaporojie a fost restabilită. Centrala pierduse legătura cu linia electrică Ferosplavna-1, de 330.000 de volți, ultima prin care primea curent din rețea.

A fost cea de-a 27-a întrerupere a alimentării externe cu energie electrică de la începutul războiului, în februarie 2022.

Centrala are șase reactoare, care sunt oprite, însă combustibilul nuclear continuă să necesite răcire. Din acest motiv, alimentarea cu energie electrică este vitală, chiar dacă instalația nu mai produce electricitate.

Zaporojie, sub controlul Rusiei din 2022

Centrala nucleară Zaporojie, situată în sud-estul Ucrainei, a fost atacată și ocupată de trupele ruse pe 4 martie 2022, la scurt timp de la începutul invaziei. În timpul atacului, un incendiu a izbucnit într-o clădire de instruire din incinta centralei.

Până în octombrie 2022, personalul tehnic ucrainean a continuat să opereze centrala, sub control militar rus. Atunci, Moscova a decis să treacă instalația în administrarea Rosatom, compania nucleară de stat a Rusiei. Ucraina nu recunoaște controlul Rusiei asupra centralei și continuă să ceară ca aceasta să îi fie returnată.

De la ocuparea centralei, Rusia și Ucraina s-au acuzat reciproc de acțiuni militare care pun în pericol securitatea nucleară.

Pentru monitorizarea situației, AIEA menține o echipă de experți la Zaporojie din septembrie 2022.