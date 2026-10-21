Reuters: Ungaria ia în calcul renunțarea la Rosatom pentru extinderea centralei nucleare de la Paks

Guvernul condus de Peter Magyar a început să evalueze alternativele, iar o decizie finală este așteptată până la începutul anului viitor, potrivit Reuters.

Proiectul a fost atribuit companiei Rosatom în 2014, fără organizarea unei licitații, de către guvernul condus atunci de Viktor Orban. Contractul, evaluat inițial la 12,5 miliarde de euro, a devenit un subiect sensibil atât din punct de vedere financiar, cât și politic, în contextul relațiilor dintre Uniunea Europeană și Rusia.

Două surse familiarizate cu situația au declarat că autoritățile ungare au început să consulte potențiali furnizori alternativi. Una dintre acestea a precizat că toate scenariile sunt luate în calcul, inclusiv schimbarea contractorului principal.

Ungaria analizează înlocuirea Rosatom în proiectul centralei nucleare de la Paks

Guvernul condus de Peter Magyar, care a obținut o victorie electorală importantă în aprilie, urmează să decidă dacă proiectul de extindere a centralei de la Paks va continua în forma actuală sau dacă va fi modificat.

Evaluarea vizează consecințele juridice, tehnice și financiare ale unei eventuale schimbări de furnizor, precum și impactul asupra calendarului lucrărilor. Autoritățile analizează, de asemenea, dacă proiectul mai este viabil din punct de vedere financiar.

Până în februarie, când a fost turnat primul beton, Ungaria cheltuise deja peste două miliarde de euro pentru proiect, potrivit informațiilor prezentate de Reuters.

O sursă apropiată administrației a declarat că guvernul este înclinat să considere necesară extinderea centralei nucleare, însă fără implicarea Rosatom.

Extinderea centralei nucleare de la Paks, afectată de întârzieri și probleme juridice

Contractul inițial cu Rosatom a fost modificat de cinci ori, iar o a șasea modificare a fost pregătită, dar nu a fost semnată.

Proiectul a întâmpinat și dificultăți juridice. În 2025, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a anulat aprobarea Comisiei Europene privind ajutorul de stat acordat pentru extinderea centralei.

Dacă autoritățile ungare vor decide să renunțe la Rosatom, țara ar putea pierde cele 1,1 miliarde de euro plătite deja companiei și ar putea fi nevoită să achite penalități pentru încălcarea contractului.

Sursele citate de Reuters nu au precizat ce companii ar putea prelua proiectul. Totuși, una dintre acestea a afirmat că alegerea unui furnizor european ar simplifica relațiile de politică externă și gestionarea problemelor legate de sancțiuni, fără a elimina dificultățile de implementare.

Ungaria vrea să păstreze energia nucleară, în ciuda posibilei renunțări la Rosatom

Deși analizează schimbarea contractorului, guvernul ungar susține în continuare dezvoltarea energiei nucleare. Aceasta este considerată esențială pentru acoperirea cererii în creștere de electricitate și pentru echilibrarea producției variabile din surse regenerabile.

„Energia nucleară și lanțul de aprovizionare nucleară oferă cel mai mare potențial, inclusiv la nivel european, pentru a ne asigura și consolida propriile capacități”, a declarat Zsuzsa Beres, secretar de stat adjunct responsabil de energia nucleară și relațiile internaționale în cadrul Ministerului Economiei și Energiei.

Oficialul a precizat că Ungaria va continua să se bazeze în mare măsură pe energia nucleară.

În paralel, Budapesta analizează posibilitatea solicitării aprobării pentru prelungirea cu 20 de ani a licențelor de funcționare pentru cele patru reactoare existente la Paks, construite de Rusia. Autorizațiile actuale expiră în perioada 2032-2037.

Centrala s-a confruntat și cu probleme legate de condițiile climatice. În august, seceta a dus la o situație în care reactoarele existente au fost aproape de oprire, evidențiind vulnerabilitatea instalațiilor nucleare la temperaturile ridicate și la reducerea disponibilității apei pentru răcire.

Rosatom, în afara sancțiunilor europene, în pofida războiului din Ucraina

De la invazia rusă în Ucraina, începută în februarie 2022, statele membre ale Uniunii Europene și-au redus importurile de petrol și gaze din Rusia. Sectorul nuclear rus a evitat însă sancțiunile europene până în prezent.

Potrivit datelor World Nuclear Association citate de Reuters, în 2025 Rusia a asigurat aproximativ 23% din livrările de servicii de îmbogățire a uraniului către Uniunea Europeană și 16% din uraniul natural furnizat blocului comunitar.

Rosatom consideră că proiectul de la Paks rămâne în așteptarea unei decizii din partea autorităților ungare. Directorul companiei, Alexei Lihaciov, a declarat recent, la Moscova, că a solicitat discuții cu noul guvern de la Budapesta, însă nu a primit încă un răspuns.

Extinderea centralei de la Paks este cel mai important proiect nuclear al Rosatom în Uniunea Europeană, după ce Finlanda a anulat în mai 2022 contractul încheiat cu compania rusă. Cele două părți au rămas ulterior implicate în dispute juridice.