Premierul Pedro Sánchez încearcă să obțină un al patrulea mandat, în timp ce opoziția promite schimbări majore în domeniul locuințelor, imigrației și fiscalității.

Principalele formațiuni politice din Spania propun soluții diferite pentru problemele economice și sociale ale țării, potrivit unei analize Reuters publicate înaintea alegerilor din 29 noiembrie.

Confruntarea se desfășoară între Partidul Socialist Muncitoresc Spaniol (PSOE), condus de Pedro Sánchez, Partidul Popular (PP), al conservatorului Alberto Núñez Feijóo, și formațiunea de extremă dreapta Vox, condusă de Santiago Abascal.

Sondajele indică posibilitatea unei schimbări de guvernare, după opt ani în care stânga a condus executivul de la Madrid.

Criza locuințelor, una dintre principalele mize electorale

Creșterea prețurilor locuințelor și a chiriilor a devenit o problemă majoră pentru spanioli. Evacuarea unui chiriaș în vârstă, în septembrie, a declanșat proteste la nivel național și a contribuit la decizia premierului de a convoca alegeri anticipate.

Socialiștii promit construirea a 100.000 de locuințe publice accesibile, credite fără dobândă de până la 50.000 de euro pentru cumpărătorii primei locuințe și suspendarea evacuărilor chiriașilor vulnerabili.

Partidul Popular propune construirea unui milion de locuințe, garanții ipotecare pentru cei aflați la prima achiziție și eliminarea legislației recente care reglementează prețurile chiriilor.

Vox susține facilitarea construcțiilor, avantaje fiscale pentru cumpărătorii primei locuințe și evacuarea în 24 de ore a persoanelor care ocupă ilegal proprietăți. Formațiunea dorește și acordarea priorității cetățenilor spanioli în accesul la locuințe.

Imigrația și fiscalitatea împart principalele partide

În domeniul imigrației, PSOE propune extinderea căilor legale de acces la muncă și rezidență, precum și investiții de 500 de milioane de euro în programe de integrare.

Conservatorii vor cote anuale pentru vizele de muncă, stabilite în funcție de deficitul de personal, și reguli mai stricte privind azilul și expulzările.

Vox susține controale mai dure la frontieră, eliminarea unor beneficii publice pentru migranții fără documente și expulzarea cetățenilor străini condamnați penal.

Diferențe importante există și în privința taxelor. Socialiștii vor să mențină scutirile pentru persoanele cu venituri mici și să introducă noi impozite pentru marile companii tehnologice și anumite activități cu emisii ridicate.

PP propune reduceri ale impozitelor pe venit și profit, iar Vox promite scăderea taxelor, inclusiv în sectorul energetic.

Energia nucleară și drepturile femeilor, alte teme controversate

PSOE susține renunțarea la energia nucleară până în 2035 și creșterea ponderii surselor regenerabile la 81% din producția de electricitate până în 2030.

Partidul Popular dorește prelungirea funcționării centralelor nucleare existente, în timp ce Vox propune inclusiv construirea unor reactoare noi.

În privința drepturilor femeilor, socialiștii vor includerea dreptului la avort în Constituție și consolidarea protecției persoanelor LGBT.

Conservatorii propun modificarea legislației privind persoanele transgender și extinderea sprijinului pentru familii, iar Vox pune accent pe protejarea vieții înainte de naștere și pe sportul feminin organizat pe criterii de sex biologic.

Politica externă: Gibraltar și relațiile cu Marocul

Cele trei partide au poziții diferite și asupra relațiilor externe.

PSOE susține aplicarea acordului privind Gibraltarul, fără renunțarea la poziția Spaniei referitoare la suveranitate, și continuarea cooperării cu Marocul.

PP dorește revizuirea acordului privind Gibraltarul și o abordare mai echilibrată în relațiile cu Marocul și Algeria.

Vox cere restabilirea suveranității spaniole asupra Gibraltarului prin presiuni internaționale și propune sancțiuni împotriva Marocului, dacă acesta nu respectă frontierele și suveranitatea Spaniei.

Scrutinul de duminică va stabili dacă Pedro Sánchez își poate continua mandatul sau dacă alegătorii vor deschide calea unei schimbări politice la Madrid.