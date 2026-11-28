Federația Internațională de Fotbal analizează posibilitatea de a elimina sau redenumi premiul, pe fondul controverselor privind apropierea dintre președintele FIFA, Gianni Infantino, și liderul american.

FIFA a însărcinat recent un comitet să examineze motivele care au stat la baza înființării premiului și să stabilească dacă acesta ar trebui să mai existe, relatează The New York Times, citând trei oficiali de rang înalt din fotbalul internațional, care au vorbit sub protecția anonimatului.

Potrivit surselor publicației americane, organizația înclină spre renunțarea la distincție sau schimbarea denumirii sale. Nu a fost însă luată o decizie definitivă.

Relația dintre Gianni Infantino și Donald Trump, în centrul controverselor

Reevaluarea premiului intervine într-un context în care legăturile apropiate dintre Gianni Infantino și Donald Trump au provocat îngrijorări în interiorul fotbalului internațional.

Doi dintre oficialii citați de publicația americană au explicat că aceste preocupări, dar și dificultatea de a identifica viitori laureați dispuși să accepte distincția, au contribuit la inițierea discuțiilor privind viitorul premiului.

Premiul FIFA pentru Pace a devenit, în ultimul an, unul dintre simbolurile controverselor care au însoțit mandatul lui Infantino la conducerea organizației, în special în ceea ce privește relația sa cu administrația americană.

Cum a ajuns Donald Trump să primească Premiul FIFA pentru Pace

Distincția a fost creată în 2025, după ce Premiul Nobel pentru Pace din acel an a fost acordat unei activiste din Venezuela.

Gianni Infantino i-a înmânat lui Donald Trump primul Premiu FIFA pentru Pace în decembrie 2025, în cadrul ceremoniei de tragere la sorți pentru Cupa Mondială.

Președintele american a primit atunci distincția cu entuziasm, descriind-o drept una dintre cele mai importante onoruri din viața sa.

Premierea a atras însă atenția asupra relației dintre conducerea FIFA și Casa Albă, iar viitorul distincției a devenit ulterior subiectul unor discuții interne.

FIFA nu a anunțat încă o decizie

Contactată de The New York Times, FIFA nu a oferit explicații suplimentare privind analiza aflată în desfășurare. Organizația s-a limitat să transmită că o hotărâre va fi luată la momentul potrivit.

Casa Albă nu a răspuns solicitării de comentarii formulate de publicația americană.

În cazul în care FIFA va decide să desființeze premiul, Donald Trump va rămâne singura persoană care a primit vreodată această distincție.

O eventuală redenumire ar permite, în schimb, continuarea inițiativei într-o altă formă. Deocamdată, ambele variante se află în analiză, fără un calendar public pentru anunțarea deciziei.