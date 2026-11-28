Forțele ucrainene au desfășurat o operațiune comună împotriva unei baze militare rusești din orașul Berdiansk, situat în regiunea Zaporojie, aflată parțial sub ocupația Rusiei, relatează The Kyiv Independent, citând un comunicat al comandamentului Forțelor de Sud ale Ucrainei, publicat sâmbătă, 28 noiembrie.

Ținta atacului a fost un punct de dislocare al unității Rubicon, una dintre structurile specializate în utilizarea dronelor de către armata rusă.

Ukrainian strike on Russian Rubikon drone unit facility in Russian-occupied Berdiansk. According to available intelligence, a training base for enemy pilots, personnel quarters, and drone storage facilities were destroyed. Strikes on members of the unit’s command staff have also been confirmed.

Preliminary reports indicate enemy losses may amount to more than 30 killed and up to 70 injured. Source: South Joint Forces — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) November 28, 2026

Peste 30 de militari ruși ar fi murit. Instalații pentru drone, distruse

Potrivit evaluărilor preliminare ale armatei ucrainene, atacul ar fi distrus o bază de instruire a operatorilor de drone, spații de depozitare a aparatelor fără pilot și facilități utilizate de personalul militar.

Autoritățile militare ucrainene susțin că au fost loviți inclusiv membri ai conducerii unității Rubicon.

Bilanțul provizoriu indică peste 30 de militari ruși uciși și până la 70 de răniți.

Martorii au relatat că, după atac, în zonă s-au produs explozii succesive ale muniției depozitate. Un număr important de militari ruși ar fi fost transportați la spital, iar trupurile celor decedați ar fi fost duse la Mariupol.

Ce este Rubicon, unitatea de elită vizată de Ucraina

Centrul Rubicon pentru Tehnologii Avansate fără Pilot reprezintă o componentă importantă a forțelor ruse specializate în sisteme fără pilot, structură militară înființată la sfârșitul anului 2025.

Unitatea este implicată în atacarea rutelor logistice ucrainene, identificarea și neutralizarea operatorilor de drone și interceptarea aparatelor de recunoaștere sau atac.

Prin aceste operațiuni, Rubicon contribuie la extinderea zonelor de pe front în care deplasarea trupelor și a echipamentelor ucrainene devine deosebit de periculoasă.

Operațiune comună a serviciilor speciale și armatei ucrainene

Atacul asupra bazei din Berdiansk a fost realizat prin cooperarea mai multor structuri ucrainene, inclusiv Forțele de Sud, unitatea de drone Harpies, condusă de femei, Serviciul de Informații Externe și unitatea Alpha a Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU).

La operațiune au participat și batalioanele 422 și 427 ale Forțelor pentru Operațiuni Speciale.

Nu este prima dată când instalațiile Rubicon din Berdiansk sunt vizate. Forțele ucrainene au efectuat un atac similar pe 9 noiembrie.

Orașul se află la aproximativ 107 kilometri în spatele liniilor rusești.

În ultimele luni, Ucraina și-a intensificat atacurile asupra obiectivelor militare aflate la distanțe de 35 până la 300 de kilometri de linia frontului, încercând să afecteze capacitatea logistică și operațională a armatei ruse.