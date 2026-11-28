UPDATE: Un nou cutremur puternic în Los Angeles, la două ore după primul. Pagube la aeroport și avertismentul seismologilor

Un al doilea cutremur puternic s-a produs sâmbătă în apropiere de Los Angeles, la aproximativ două ore după seismul cu magnitudinea 5. Seria de mișcări seismice a provocat pagube materiale și a determinat autoritățile să reia verificările de urgență, relatează New York Post.

Al doilea cutremur, urmat de numeroase replici

Noul seism, cu magnitudinea 4,5, a fost înregistrat la ora locală 11:41, la aproximativ șase kilometri vest de Manhattan Beach, potrivit Serviciului de Prospectare Geologică al Statelor Unite (USGS). Cutremurul s-a produs la o adâncime de aproximativ 12 kilometri.

În total, în zona Manhattan Beach au fost înregistrate sâmbătă opt cutremure cu magnitudinea de cel puțin 3, precum și zeci de mișcări seismice de intensitate mai redusă.

Serviciul Național de Meteorologie a precizat că al doilea cutremur nu a generat un pericol de tsunami.

Geamuri sparte la aeroport și produse căzute de pe rafturi

Cutremurele au provocat pagube materiale în mai multe zone din apropierea epicentrului. La Aeroportul Internațional Los Angeles (LAX), au fost semnalate geamuri sparte și plăci desprinse din plafon, însă traficul aerian nu a fost afectat.

Primarul Karen Bass a confirmat că nu au fost raportate avarii majore la infrastructura critică a orașului.

Într-un magazin alimentar din Hermosa Beach, imaginile surprinse în timpul cutremurului arată sticle care cad de pe rafturi, în timp ce clienții încearcă să se ferească.

Autoritățile au decis și închiderea debarcaderului Manhattan Beach Pier, pe fondul activității seismice.

Pompierii au reluat verificările. Nu au fost raportate victime

După al doilea cutremur, Departamentul de Pompieri din Los Angeles (LAFD) a reactivat protocolul special de intervenție.

Personalul celor 106 stații de pompieri a verificat infrastructura și zonele vulnerabile ale orașului, inclusiv prin operațiuni aeriene și maritime.

La încheierea inspecțiilor, autoritățile au anunțat că nu au identificat persoane rănite sau pagube semnificative la infrastructură.

Știrea inițială:

Autoritățile nu au raportat, în primele ore de după seism, pagube structurale sau persoane rănite, a anunțat Departamentul de Pompieri din Los Angeles (LAFD), scrie ABC News.

Pompierii verifică infrastructura și zonele vulnerabile

Departamentul de Pompieri din Los Angeles a intrat în „mod de cutremur”, iar echipele din toate cele 106 stații de intervenție au început verificările în teren.

Operațiunile se desfășoară terestru, aerian și maritim, pompierii având misiunea de a evalua situația în cartierele aflate în responsabilitatea instituției și de a verifica infrastructura critică, precum și zonele considerate vulnerabile.

LAFD gestionează intervențiile pe o suprafață de aproximativ 470 de mile pătrate din orașul Los Angeles.

Nu au fost semnalate victime sau pagube majore

Potrivit comunicatului transmis de pompieri, primele evaluări nu au indicat victime sau avarii structurale. Verificările continuă însă pentru identificarea eventualelor efecte ale cutremurului.

Autoritățile monitorizează situația și recomandă populației să urmărească informările oficiale.