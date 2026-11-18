Cutremurul produs miercuri, 18 noiembrie 2026, în jurul orei 02:49, a fost resimțit în mai multe zone ale României. Datele seismice preliminare indică o magnitudine oficială de 5,7 și o adâncime de aproximativ 107,1 kilometri.

Numeroși utilizatori ai telefoanelor Android au primit o notificare de avertizare privind producerea unui cutremur. Unii au fost treziți de sunetul puternic al alarmei, în timp ce alții au observat mesajul pe ecran.

Notificarea, expediată prin Serviciile Google Play la ora 02:49, anunța producerea unui cutremur și indica o magnitudine inițială estimată de 6,5.

„Cutremur la 02:49. Este posibil să fi simțit vibrații. Magnitudine inițială estimată de 6,5, la o distanță de aproximativ 148,4 km”, este mesajul afișat pe telefon.

Estimarea inițială a Google a fost mai mare decât magnitudinea de 5,7 anunțată ulterior de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP).

Diferența poate apărea deoarece sistemul Google calculează automat parametrii cutremurului în primele momente după declanșarea acestuia, pe baza datelor disponibile, înainte de stabilirea parametrilor de către seismologi.

Avertizarea nu a fost transmisă prin sistemul național RO-ALERT, ci printr-o tehnologie dezvoltată de Google, disponibilă și în România.

Cum a știut Google că se produce un cutremur

Explicația este oferită chiar de compania americană, care a dezvoltat Android Earthquake Alerts System, un sistem ce transformă telefoanele mobile într-o rețea uriașă de detectare a mișcărilor seismice.

Practic, telefoanele Android pot funcționa ca niște mici seismometre.

Fiecare smartphone este echipat cu un accelerometru, senzorul care detectează mișcarea și permite, de exemplu, rotirea automată a imaginii atunci când întoarcem telefonul.

Același senzor poate identifica vibrațiile produse de un cutremur.

Atunci când mai multe telefoane aflate într-o anumită regiune detectează simultan mișcări compatibile cu undele seismice, informațiile sunt trimise către serverele Google.

Algoritmii analizează rapid datele, estimează locul producerii cutremurului și magnitudinea acestuia, apoi stabilesc zonele în care trebuie trimise avertizări.

Secretul sistemului este diferența de viteză dintre undele seismice. Primele unde, numite unde P, se propagă mai repede și sunt detectate înaintea undelor S, care se deplasează mai lent și pot produce mișcări mai puternice ale solului.

Astfel, Google poate trimite notificarea înainte ca undele seismice mai puternice să ajungă la utilizatori.

Sistemul nu prezice cutremurele, ci le detectează după ce au început deja.

De ce a sunat telefonul atât de puternic, chiar și în timpul nopții

Google folosește mai multe categorii de avertizări, în funcție de intensitatea estimată a mișcărilor seismice.

Pentru cutremurele care pot produce mișcări mai slabe, utilizatorii pot primi o notificare informativă.

În situațiile în care sistemul estimează mișcări mai puternice, telefonul poate afișa o avertizare pe întregul ecran, însoțită de un semnal sonor puternic și de instrucțiuni de protecție.

Avertizarea de nivel ridicat, denumită „Take Action”, este concepută pentru a atrage imediat atenția utilizatorului și poate întrerupe inclusiv modul „Nu deranja”.

Scopul este ca persoanele aflate în zonele care urmează să fie afectate să aibă timp să se adăpostească.

Nu toate telefoanele primesc însă aceeași avertizare. Tipul notificării depinde de intensitatea estimată a cutremurului în zona în care se află fiecare utilizator.

Google a schimbat sistemul de alertare chiar înaintea cutremurului din România

Google a anunțat, pe 15 octombrie 2026, extinderea și îmbunătățirea sistemului său de avertizare seismică.

Compania a comunicat că tehnologia a devenit disponibilă în peste 200 de țări și regiuni și că, la nivel mondial, au fost trimise deja peste un miliard de avertizări de cutremur.

Google a introdus și o structură cu trei niveluri de alertare:

Be Aware – notificare privind un cutremur care ar putea produce mișcări ușoare.

Be Ready – avertizare mai detaliată, care îndeamnă utilizatorul să se pregătească.

Take Action – alertă pe întregul ecran, pentru mișcări moderate sau puternice, cu instrucțiuni imediate de protecție.

Actualizarea include și informații suplimentare privind magnitudinea estimată, zona afectată și măsurile recomandate.

România beneficiază de sistemul Android Earthquake Alerts încă din februarie 2022.

De ce unii români au primit alerta, iar alții nu

Google precizează că alertele sunt trimise în funcție de localizarea aproximativă a telefonului și de intensitatea estimată a mișcărilor seismice.

Pentru a primi notificările, utilizatorii trebuie să aibă un dispozitiv Android compatibil, serviciul de avertizare activat și conexiune la internet prin Wi-Fi sau date mobile.

Prin urmare, două persoane aflate în aceeași localitate nu primesc neapărat aceeași avertizare.

Mai mult, Google explică faptul că notificarea poate apărea înainte, în timpul sau chiar după ce mișcările seismice au fost resimțite.

Compania avertizează și că estimările inițiale privind magnitudinea și intensitatea cutremurului pot fi diferite de valorile stabilite ulterior de seismologi.

De ce nu a fost trimis un mesaj RO-ALERT

Alertele Google și sistemul național RO-ALERT funcționează independent.

În timp ce tehnologia Android poate detecta automat un cutremur aflat în desfășurare și poate trimite avertizări pe baza datelor colectate, RO-ALERT este un sistem administrat de autoritățile române pentru transmiterea mesajelor de urgență către populație.

Sistemul RO-ALERT nu emite în mod obișnuit avertizări înaintea producerii cutremurelor.

Cum verifici dacă telefonul tău poate primi alerte de cutremur

Funcția este activată implicit pe multe dispozitive Android compatibile.

Pentru verificare, utilizatorii pot intra în meniul Setări – Siguranță și urgență – Alerte de cutremure.

Pe anumite telefoane, opțiunea se găsește în meniul Locație.