UPDATE Noul bilanț după cutremur

Două persoane au fost rănite în urma cutremurului cu magnitudinea estimată la 5,7, produs miercuri dimineață în zona seismică Vrancea, potrivit celei mai recente informări a autorităților pentru situații de urgență.

Una dintre victime a fost lovită de ușa unui dulap în județul Galați, iar o femeie din Râmnicu Sărat a fost rănită după ce elemente de mobilier au căzut peste ea. Au fost raportate și persoane care au suferit atacuri de panică.

O persoană a fost rănită după ce a fost lovită de ușa unui dulap în timpul evacuării din locuință.

Un alt incident s-a produs în municipiul Râmnicu Sărat, județul Buzău, unde o femeie a fost rănită după ce elemente de mobilier au căzut peste aceasta.

UPDATE IGSU/DSU: Pompierii verifică efectele cutremurului. Nu au fost semnalate situații care să necesite intervenția salvatorilor

Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU) anunță că echipele operative ale inspectoratelor pentru situații de urgență desfășoară misiuni de recunoaștere în teren, după cutremurul cu magnitudinea de 5,7 produs miercuri dimineață, la ora 02:48, în zona seismică Vrancea.

Potrivit informărilor IGSU, pompierii efectuează verificări în județele Buzău, Vrancea, Iași și Vaslui, precum și în municipiul București, pentru identificarea eventualelor efecte asupra clădirilor și infrastructurii.

DSU precizează că, până la momentul comunicării, nu au fost semnalate probleme sau situații care să necesite intervenția echipajelor de salvatori.

Autoritățile avertizează însă că, după un cutremur, pot apărea replici și le recomandă cetățenilor să își păstreze calmul.

Misiunile de recunoaștere continuă, iar echipele operative rămân pregătite să intervină în cazul identificării unor situații de urgență.

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UPDATE INFP: Cutremur cu magnitudinea 5,7, la adâncimea de 107,1 kilometri

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului a actualizat datele privind cutremurul produs în noaptea de marți spre miercuri.

Potrivit informării INFP, seismul s-a produs la ora 02:48:55, ora locală a României, în zona seismică Vrancea, Covasna, și a avut magnitudinea estimată prin sistemul de avertizare timpurie (EWS) de 5,7.

Adâncimea a fost de 107,1 kilometri.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor orașe:

44 de kilometri est de Sfântu Gheorghe;

61 de kilometri est de Brașov;

66 de kilometri sud de Focșani;

84 de kilometri sud de Buzău;

92 de kilometri sud de Bacău.

Cutremurul a fost resimțit și în București

Mișcarea seismică a fost resimțită în Capitală, unde mai mulți locuitori au relatat că au simțit clădirile legănându-se.

Seismul a fost resimțit și în alte localități, potrivit relatărilor apărute imediat după producerea acestuia.

Numeroși utilizatori de telefoane Android au primit alerte prin sistemul Google de avertizare timpurie pentru cutremure. Unele notificări au indicat inițial o magnitudine mai mare decât cea comunicată ulterior de INFP.

Sistemele de avertizare timpurie folosesc estimări automate, calculate în primele secunde ale unui eveniment seismic, motiv pentru care valorile afișate pot diferi de cele stabilite ulterior de institutele seismologice.

Știre inițială

Potrivit datelor preliminare, seismul a avut magnitudinea Mw 5,8, cu un interval estimat cuprins între 5,4 și 6,1. Această estimare poate fi revizuită în urma analizării înregistrărilor seismice.

Epicentrul a fost localizat în zona seismică Vrancea, la coordonatele 45,7855 grade latitudine nordică și 26,3602 grade longitudine estică.

Cutremurul s-a produs la o adâncime de 129,15 kilometri, fiind un seism de adâncime intermediară, caracteristic regiunii Vrancea.

Seismele produse la asemenea adâncimi pot fi resimțite pe suprafețe extinse, inclusiv la distanțe mari de epicentru.

Deocamdată, nu există informații confirmate privind eventuale pagube materiale sau victime.